ADVOKATI ZA KURIR TV: Luka Bojović je slobodan kao i svaki građanin Srbije! Ipak, po jednoj stvari se razlikuje OD OSTALIH LJUDI

Nakon deset godina provedenih u španskom zatvoru zbog organiziranog kriminala, Luka Bojović se vratio u Beograd.

Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da se protiv njega u zemlji ne vodi nijedan krivični postupak i da ne postoji kazna koju bi on trebalo da izdržava.Istovremeno, povratak Bojovića, prema navodima policije, znači povećan rizik, pre svega za njegovu bezbednost

O povratku Luke Bojovića u Srbiju govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije advokati Milan Popović i Radiša Roskić

foto: Kurir Televizija

- Mislim da je mera proterivanja uz zabranu naknadnog ulaska u Španiju doneta pre izricanja presude na 18 godina zatvora. Očigledno je da se radi o uslovnom otpustu - rekao je Roskić.

Popović je izneo utisak da je Bojović postao medijska ličnost.

Ja mislim da je on više medijska ličnost. To su mediji od njega napravili. On je apsolutno slobodan građanin u Srbiji sa istim pravima kao i mi. Ako izvrši neko krivično delo biće procesuiran kao vi, ja ili bilo ko drugi - kaže Popović.

Povodom upozorenja o bezbednosti koja su od strane policijie stigla Luki Bojoviću, Roskić smatra da to nije bez indicija, ali da sam Bojović vrlo dobro zna koliko mu je bezbednost ugrožena.

04:58 Luka Bojović je slobodan kao i svaki građanin Srbije!

- Mislim da on ima najaču svest o svojoj ugroženosti. Mnogo jaču nego što bi bilo kakvo upozorenje moglo da ga uplaši. Svakako da policija nije to učinila bez nekih saznanja i indicija. Mislim da nagađanje o njegovoj ugroženosti, osveti i tome slično - sve je to u sferi spekulacija iz najrazličitijih pobuda. Trebalo bi gosopdina Luku Bojovića pustiti da uživa u takvom građansklom statusu pa ćemo videti šta će doneti vreme - smatra Roskić.

foto: Kurir Televizija

Popović je istakao da se u trenutnom statusu Luke Bojovića radi o specifičnoj pravnoj situaciji.

- Došli smo u specifičnu pravnu situaciju. Kad je on dobio uslovni otpust, aktivirala se mera ekstradicije i on je poslat u Srbiju. On ima teret uslovnosti, a ne sme da uđe na teritoriju Španije. To je dosta neobično. Njemu je kao što je kolega i rekao, zajedno sa kaznom od 18 godina izrečena i kazna proterivanja iz Španije. Imalo bi smisla da je on recimo posle 10 godina pušten na uslovni otpust, proteran u Srbiju na 5 godina, pa kad se vrati da ima još te 3 godine uslovni otpust - kaže Popović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud