ADVOKATICA ANALIZIRALA SVEDOČENJE SRĐANA LALIĆA! Ovo su ključne tačke izlaganja svedoka-sardanika protiv Belivuka i Miljkovića

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje Veljku Belivuku i pripadnicima njegove kriminalne grupe, koja je optužena za sedam ubistava, silovanje, trgovinu drogom i oružjem, otmicu i silovanje.

Suđenje je u toku, a svi mediji prenose tok suđenja doslovce, tačnije pitanja i odgovore iz sudnice. U ovom slučaju u centru pažnje je svedok okrivljeni Srdjan Lalić.

foto: Zorana Jevtić, Dado Đilas, MUP

Advokat Jovana Šubarić gostovala je u Pulsu Srbije gde se dotakla svedočenja Lalića, ali i navoda da je precizan i detaljan.

- Što se tiče toga da su njegovi navodi precizni, mislim da to ne možemo da tvrdimo. On je u jednom momentu opisivao likvidaciju Gligorijevića. Rekao je da on nije učestvovao u likvidaciji nego da je prosto saznao jer mu je Belivuk rekao kako su ga ubili. To samim tim ne može biti precizno ako nije nešto svojim očima video - rekla je Šubarić.

- Što se tiče validnosti i Skaj aplikacije. Njegov iskaz da bi bio razmatran mora da bude potkrepljen ostalim materijalnim dokazima i mora biti saglasan sa njima. Na poslednjem suđenju Lalić je detaljnije govorio da je on bio glavni koji je bio zadužen za funkcionisanje te Skaj aplikacije. Da bi se ona dovela u vezu moram da napomenem da veće još nije donelo odluku da li će se komunikacija pribavljena putem međunarodne pravne pomoći od Francuske uopšte koristiti - rekla je Šubarić.

foto: Kurir Televizija

Voditeljku Milicu Marković interesovalo je kako se može osporiti iskaz nekoga ko do detalja opisuje kako su mleveni ljudi u kući strave u Ritopeku.

- Može da se dogodi da se pojavi neki materijalni dokaz koji je u direktnoj koliziji sa tim njegovim iskazom. On je recimo opisao određenu likvidaciju i rekao da su potpuno uništeni tragovi. A onda se posle nekog vremenskog perioda pojavi leš. U toj varijanti cela priča pada u vodu. Može na različite načine da se ospori, može takođe da se pojavi neki drugi svedok koji će reći nešto potpuno suprotno. Moramo biti strpljivi - istakla je Šubarić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs