"ZVICER MI JE POSLAO SLIKU IZ BOLNICE SA CREVOM U USTIMA I PODIGNUTIM PALCEM": Lalić progovorio o vođi kavačkog klana

Srđan Lalić, svedok saradnik, nastavio je danas svedočenje na suđenju Veljku Belivuku i pripadnicima njegove kriminalne grupe, a pitanja mu je postavljao optuženi Marko Miljković.

Između ostalog, pitao ga je da li poznaje Radoja Zvicera, vođu kavačkog klana.

Miljković: Jel poznaješ Radoja Zvicera?

Lalić: Nismo se videli nikada, intenzivno smo bili u kontaktu, puštao mi je glasovne poruke. To je bio on. I ti i Veljko ste rekli da je on.

Miljković: Da li su te glasovne poruke bile dovoljan dokaz da je to on?

Lalić: Da je to Radoje Zvicer znam i tako što mi je posle pokušaja atentata u Ukrajini slao sliku iz bolnice, sa podignutim palcem i tako što je tražio da mu platim čarter iz Ukrajine i rekao da će to da kompenzuje kokainom.

Miljković: On vrda i ne može da vrda? Da li po glasu znaš da je on?

Lalić: Ja nisam veštak. Čovek mi slao sliku sa crevom u ustima i podignutim palcem, platio sam mu čarter let.

