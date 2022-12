NAKON BOJOVIĆA, PUŠTA SE I NJEGOV POBRATIM, OSUĐEN NA SMRT! Stručnjaci za Kurir TV upozoravaju: Opet se uzburkava domaće podzemlje

Nakon Luke Bojovića, na pragu izlaza iz zatvora je njegov dugogodišnji prijatelj i višestruki ubica Siniša Petrić.

Njih dvojica se poznaju još iz perioda Arkanovih tigrova, a Petrić je bio u bekstvu skoro 12 godine. Sve dok njega i Bojovića nije uhapsila španska policija

O ovoj temi razgovarali su Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira i Uglješa Grgur, privatni detektiv u jutarnjem programu "Redakcije" na Kurir televiziji.

Shodno tome da je Bojovića policija uhapsila u Španiji sa 4 prijatelja, Nedić je obelodanio informacije za jedno ime koje se našlo u žiži javnosti, a to je Siniša Petrić.

- Petrić je uhapšen zajedno sa Bojovićem u Valensiji 2012. godine. On je osuđen na 15 godina zatvora i uskoro bi trebalo da bude deportovan u Bosnu. Radi se o nekadašnjem ubici koji je imao burnu prošlost čak i kao maloletnik. Još sa nenavršenih 18 godina učestvovao je u bandi Marinka Magde, koja je 90-tih harala po Vojvodini, takođe je učestvovao u trostrukom ubistvu jedne porodice. Bio je osuđen na smrt, doduše, bio je maloletnik pa se to "konvertovalo" u 15 godina zatvora, to je bilo 1994. godine - započeo je Nedić, pa nastavio:

- Kontroverzna je i njegova uloga za bombardovanje, kada je sa grupom zatvorenika, odnosno teških kriminalaca prebačen u zatvor na istočnom delu Kosova, sa ciljem da se likvidiraju albanski zatvorenici. On se tereti, da je pod plaštom bombardovanja, ubijeno mnogo više zatvorenika kao i to da je on učestvovao u toj ekipi, koja je ubila oko 95 albanskih zatvorenika i da su ta tela sklonili u masovnu grobnicu.

Nakon bombardovanja, Petriću se gubi svaki trag, nakon što je pušten iz zatvora za vikend.

- Posle toga, on se vraća u zatvor, ali kada je pušten za vikend, početkom 2000-tih, njemu se gubi svaki trag. Sve dok ga španska policija nije pronašla u Valensiji. Dok je bio u bekstvu, dovodi se u vezu da je učestvovao u ubistvima suparničkih klanova. Bio je izuzetno vezan za Luku Bojovića, pa su oni zajedno sa Rade Rakonjcem bili pobratimi. Oni se znaju iz Arkanovih tigrova, a Rakonjac je imao tetovažu imena Bojovića i Petrića.

Privatni detektiv je najavio uzburkavanje na kriminalnoj sceni, ali sumnja da će se sam Bojović vratiti nezakonitim aktivnostima.

- Nakon svega, može da se očekuje uzburkavanje na kriminogenoj sceni, takođe smatram da je Bojoviću život ugrožen ili da može biti ugrožen. Mislim da će MUP i BIA strogo voditi računa o njegovoj bezbednosti. Prošlo je dosta vremena, došao je u svoj grad, ima porodicu, tako da ne računam da će se vratiti kriminalnim radnjama. Međutim, on je veliko ime, ubili su mu brata jer nisu mogli njega. Brat mu je nastradao ni kriv ni dužan, taj čovek mrava u životu nije zgazio - rekao je Grgur.

