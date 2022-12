BAGZIJA POLICIJA DOVELA U SUD: Svedok-saradnik govorio o Čumetu, spomenuo i Šiptara i Kuma, a onda je nastao HAOS!

Svedok-saradnik Dejan Milenković Bagzi, koji je danas u pratnji policije doveden u Palatu pravde u Beogradu da svedoči o prvoj otmici zrmunskog klana, posle koje se student Novak Stevabić ubio, ispričao je da o otmici ne zna ništa, ali da su mu poznate priče o sefu, novcu i nakitu koji je u tom sefu pronađen.

Dejan Milenković Bagzi foto: Profimedia

- Nemam direktna saznanja o otmici, ali znam, kada su kasnije pokojne vođe klana Dušan Spasojević i Mile Luković dolazili u kafić "Kotobanja" i tamo pričali da su se namučili da otvore sef, jer nije bio standardni u zidu, već u podu, i da su valjda morali brusilicom da ga seku - ispričao je Milenković na suđenju dvojici pripadnika zemunskog klana i dvojici policajaca, koji se sumnjiče da su 1997. godine, obučeni u policajce oteli Novaka Stevanića na ulici, držali ga u podrumu i mučili dok nije otkrio gde mu roditelji drže sef.

Inače, otac pokojnog Novaka, Zoran Stevanić, izbačen je iz sudnice i kažnjen sa 50.000 dinara, pošto je optužio da je neko iz Specijalnog suda ukrao zlatan sat, za koji je Bagzi rekao da ga je dobio od Spasojevića posle tog razbojništva.

Novak Stevanić foto: Nebojša Mandić

- U Specijalnom sudu su lopovi - rekao je Stevanić, a na odlukuku suda da bude kažnjen, reagovao je još burnije.

- Budite tako strogi prema onima koji su mi ubili sina i sa zadovoljstvom ću da platim kaznu. Što se vi mene bojite? Gde je Čume? - dobacivao je otac pokojnog mladića dok ga je straža izvodila iz sudnice.

Sudija je naredila privođenje Ljubise Buhe Čumeta na sledeće suđenje pošto se danas nije pojavio.

Mile Luković i Dušan Spaojević foto: screenshot

Milenković je prethodno ispričao i da je Čume "bio šef" Spasojeviću i Lukoviću u to vreme, odnosno da oni njemu nisu mogli da izdaju naređenja, već on njima, tvrdeći da su pokojne vođe zemunskog klana u to vreme bile sitni dileri i kradljivci kola.

Ljubiša Buha foto: Ana Paunković

On je navro i da je zemunski klan nastao tek posle 5. oktobra 2000. kada je došlo do "raskola između surčinskog i zemunskog klana zbog nesuglasica oko podele para".

(Kurir.rs - J. S.)