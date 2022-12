SPECIJALNI TUŽILAC ŠTITIO I BELIVUKOV KLAN? Među zataškavanim predmetima i 2 ubistva u Spužu "ON ZNA GDE SU KOSTI MOG SINA"

Saša Čađenović, specijalni tužilac za organizovani kriminal u Crnoj Gori, u petak je uhapšen na svom radnom mestu zbog sumnje da je, kako su saopštili iz Specijalnog državnog tužilaštva, u četiri ključna predmeta protiv kavačkog klana delovao u korist ove kriminalne grupe. Jedan od tih predmeta je, kako nezvanično saznajemo, ubistvo Damira Hodžića i Adisa Spahića!

Oni su, navodno, likvidirani u jednoj kući kod Spuža, a za ovo krivično delo se sumnjiče Veljko Belivuk i Marko Miljković, koji su bili ispostava kavačkog klana.

Podsetimo, sumnja se da su Hodžić i Spahić likvidirani hicima iz pištolja 14. oktobra 2020, a tela nikada nisu nađena.

O tim ubistvima govorio je na suđenju Belivukovom klanu u Specijalnom sudu Srđan Lalić, svedok-okrivljeni.

On je ispričao da su njih dvojicu ubili Belivuk, Miljković i Nebojša Janković, a da im je kuću u kojoj je zločin počinjen obezbedio Radoje Živković Žuti, inače rođak Radoja Zvicera, vođe kavačkog klana. Živković je u međuvremenu uhapšen u Turskoj zbog sumnje da je organizovao ubistvo Jovana Vukotića, vođe škaljarskog klana.

Htela sam na suđenja

Majka ubijenog Adisa Spahića za Kurir kaže da je ostala u šoku kad je saznala za hapšenje tužioca Čađenovića, jer mu je ona verovala.

- U šoku sam, jer je predmet u vezi sa mojim sinom bio kod njega. Ja sam mu verovala, obećavao mi je da će sve rešiti i da ima dokaze za njegovo ubistvo, ako već jeste ubijen. Pre samo nekoliko dana, 1. decembra, bila sam kod njega, da zamolim da idem u Tursku na suđenje Radoju Živkoviću, samo da ga u oči pogledam - kaže Mirsada Spahić:

- Isto sam ga molila i za suđenje grupi Veljka Belivuka u Beogradu, obećao je i da ću tamo moći da odem, ali se ni to nikada nije desilo. Nisam imala izbora, morala sam da verujem čoveku koji mi je bio jedina nada. Samo sam zahtevala da mi daju neki dokaz da li mi je sin živ ili mrtav. Zaista sada ne znam na koga da računam i kome da se obratim.

Kako nam je objasnila, Čađenović je govorio da zna da Spahić nije kriminalac i da je obećavao da će sve rešiti.

- Verujem da on zna gde su kosti mog sina, jer me je uveravao da je Adis ubijen i da ga niko nije mučio. Garantovao mi je da će ga naći, ali to se nije desilo - priča ogorčena majka. Na Čađenovića je više puta pažnju skretala i majka ubijenog Damira Hodžića koja je svako njegovo obećanje, ali i neispunjenje javno ispričala.

Prljavi policajci

Nakon hapšenja Sađe Čađenovića, otkriveno je da je on umesto za državu radio za mafiju, pišu Vijesti.

Kako navode, specijalni tužilac sumnjiči se da je radio po nalozima Radoja Zvicera, Petra Lazovića, Radovana Mujovića i ostalih visokorangiranih članova kavačkog kriminalnog klana još od 2020.

Još jedan predmet u kom je, kako sumnja SDT, Čađenović radio u korist "kavčana" jeste i predmet formiran protiv uhapšenog tajnog agenta Petra Lazovića i policajca Ljuba Milovića koji je u bekstvu, a za koje je Evropol utvrdio da su radili za isti kriminalni klan.

Inače, Lazović i Milović se sumnjiče da su pomagali Radoju Zviceru, a u javnosti je procurila i fotografija sa Skaja na kojoj su njih dvojcia u zagrljaju Belivuka, Miljkovića i Zvicera.

Tvrdi da nije kriv Kategorički sve negira Na saslušanju pred specijalnim tužiocem, Čađenović je negirao izvršenje krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret. Posle saslušanja njemu je određeno zadržavanje do 72 sata kako ne bi uticao na svedoke i saučesnike. On je u prisustvu svog advokata i izneo odbranu. - Nije priznao krivična dela za koja se sumnjiči i nije odgovarao na pitanja tužioca. Posle saslušanja mu je određeno zadržavanje od 72 časa od časa lišenja slobode, a nakon što bude određeno sprovođenje istrage protiv njega, nadležnom sudu će biti predloženo i da mu odredi pritvor - saopštio je Vukas Radonjić, specijalni tužilac i portparol SDT.

Zaboravio da pritvori Božovića Saša Čađenović je uspeo čak i da potpuno oslobodi jednog od vođa kavačkog klana, Igora Božovića, pišu Vijesti. Krajem avgusta 2016. on je, kako navode, zaboravio da Kotoraninu Igoru Božoviću odredi pritvor, zbog čega se jedan od šefova kavačke organizacije, nakon odslužene kazne, domogao slobode uprkos brojnim optužbama SDT da je učestvovao u zločinima te kriminalne organizacije. Zbog te greške, Čađenović nije odgovarao unutar tužilačke organizacije.

