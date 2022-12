IZLAZI VOJA ŠKRBIĆ S RIBOM KOJA GRMI KAKO IZGLEDA A ONDA MU JEDAN DOBACUJE: Ju! Al' je dobra ova u tigrastom! Ostalo se prepričava

BEOGRAD - Najjači događaj koji sam gledao svojim očima ispred ulaza u "Dva Galeba"... Izlazi Voja Škrbić iz kola sa ribom koja grmi kako izgleda, počinje svoju priču očevidac jedne od uobičajenih situacije iz devedesetih kada su elitne beogradske diskoteke najčešeć punili "žestoki momci", kako su ih u žargonu tada zvali.

Na vratima su, priseća se Beograđanin, kao izbacivači radila dva navodno suspendovana policajca.

"Ugledaju nju, a njega olako shvate, i kažu: "Ju! Al' je dobra ova u tigrastom!" Skida Voja naočare i daje ribi. Pita "Mirka i Slavka": "Je l' dobra, a?" Tu je priči došao kraj. Jeste radio sve i svašta, ali je bio fajter, i 1 na 1 fer plej, a i na više njih se zaleta", seća se Beograđanin scene iz mladosti.

Podsetimo, Vojislav Voja Škrbić (40) ubijen je 22. maja 2014. godine ispred poznatog kafića u centru Novog Sada. Ubistvo se dogodilo naočigled velikog broja prolaznika. Za likvidaciju Škrbića osuđen je Dušan Buha na 18 godina zatvora. Škrbić je bio visoko rangiran u srpskom podzemlju, važio je za jednog od najjačih narko-bosova.

Sahranjen uz pesmu "Voli me danas više nego juče..."

- Da li ćeš me i sutra voleti, kao što me draga voliš sada, da li ćeš me i sutra želeti, kad mi inje po kosi napada. Voli me danas više nego juče, a manje od sutra i sve tako redom, nek ljubavi ostane u tebi da me voliš i sa kosom sedom - reči su koje su se čule pored rake u koju je spušteno telo Voje Škrbića (40).

Više stotina rođaka, prijatelja, poznanika okupilo se tada na mesnom groblju u Kaću, gde su ga ispratili u večnu kuću. On je ispraćen uz zvuke pesme "Voli me danas više nego juče" Mitra Mirića, koju je odsvirao poznati tamburaš Kole sa svojim orkestrom.

- Dete moje. Jao tugo moja. Šta mi se ovo desilo? Prvo ti tatu ispratih, a sada i tebe pratim u večnu kuću. Čime sam ja ovo zaslužila - uplakanim glasom, koračajući umornim koracima iza kovčega u kome se nalazilo sinovo telo kukala je majka Milka

Voleo je pare i lepe žene

- Voleo je galantan život, novac i lepe žene. Tako je živeo, ali nažalost zbog tih stvari je tako brzo i završio. U Kaću su ga svi poštovali, ali ga se i bojali. Zbog njega su znali da isprazne čitav lokal, kada dođe. Jednom rečju bio je galantan u svakom pogledu - ispričao je posle sahrane jedan od mnogobrojnih Škrbićevih poznanika, objavljeno je Jutjub kanalu Rudar 7.