POMRAČENI UM SUBOTIČANINA KOJI JE ZAKLAO ROĐENOG SINA! Poznanici otkrili nove detalje: BIO JE LJUBOMORAN I OPIJAO SE U KAFANI

Subotičanin D. J. (50) koji je u petak uhapšen zbog sumnje da je ubio svog sina M. J. (23), a zatim pretukao i suprugu (47), pre zločina se sa sinom posvađao dok su gledali fudbalsku utakmicu na Svetskom prvenstvu u Kataru. Šta je bio konkretan razlog za svađu nije poznato, a izvor Kurira kaže da je moguće da je mladić branio majku od očevih ljubomornih ispada!

Otišao iz kuće, pa se vratio

- Spekulacije oko motiva ubista su razne. Čuli smo da su otac i sin, koji je iz drugog grada u petak došao kod roditelja na vikend, gledali su utakmicu kada su se posvađali. Oko čega je izbila svađa ne znamo, da li oko utakmice ili oko nečeg drugog znaju samo oni, a neko pominje čak i novac.

Međutim, najizvensije je da je D. J. napadao svoju ženu, na koju je bio izuzetno ljubomoran, a da je sin počeo da je brani - kaže naš izvor i dodaje da je M. J. tokom svađe odlučio da ode iz kuće kako bi se strasti smirile.

- Nesrećna majka je potrčala za sinom da ga vrati, a kada se on vratio oko ponoći, otac ga je dočekao s nožem i više puta ga izbo - priča sagovornik i podseća da se majka isprečila između muža i sina, kako bi zaštitila detete, ali je pomahnitali D. J. i nju izudarao po glavi i telu i teško je povredio. Poznanici porodice kažu da osumnjičeni D. J. danima nije bio "kako treba", te da su primećivali da je pojačano agresivan.

- On se već duže vreme ponaša bahato i reagovao je naprasito u nekoliko situacija. Takođe, u par navrata je izazivao incidente. Govorka se i da je bio sklon alkoholu, te da je alkohol izazivao u njemu agresiju. Pričaju ljudi da se opijao u jednoj kafani, a da kući nije mogao da ode sam, već su dolazili po njega. Ipak, niko ne može da shvati da je bio u stanju da digne ruku na rođeno dete - zgranuti su Subotičani.

Pojedini poznanici porodice kažu da je D. J. delovao čudno, kao da ima neki veliki problem.

- Ma, nije dobro izgledao poslednjih dana, kako god okreneš. Imao je već dve saobraćajne nesreće, jedva je izvukao živu glavu, a umesto da se leči, znao je da popije, pa je možda i to doprinelo njegovom zdravlju. Tada nije bilo posledica, koliko znamo udario je autom u neki stub. Šta je bio okidač za tu agresiju, kakava ga je žuta minuta strefila, to mogu da kažu samo stručnjaci. Ali, činjenica je da je čovek unesrećio svoju porodicu. Ne znam kako će se suočiti sa time - kaže poznanik za Kurir.

Koristio i narkotike

- Da sam znao da je spreman rođeno dete da ubije, ne bih mu ni zdravo na ulici rekao, niti bih se s njim pozdravljao.

Druge komšije kažu da je D. J. uz alkohol konzumirao i narkotike.

- Znali smo da on to koristi. Čudi nas da na poslu nisu primetili da on konzumira opijate i alkohol. Na carini radi, doduše u poslednje vreme je često bio na bolovanju zbog saobraćajki koje je imao - kaže on.

Premeštan s posla D. J. je radio kao carinik, a njegove kolege kažu da je bio poput tempirane bombe. - Takav mu je bio karakter, prosto je izazivao incidente, pa je i premeštan sa posla carine iz Subotice u Šabac. Kasnije je vraćan, ali to je dug period takvog ponašanja, još od devedesetih - kaže naš sagovornik.

Komšije o nesrećnoj ženi Komšije kažu da je ubijeni mladić bio sušta suprotnost svom ocu. - Jako fino i vaspitano dete. Živeo je u drugom gradu, kulturan i vaspitan je bio. Nikada nije imao problema sa alkoholom, niti narkoticima, a nije bio ni problematičan. Duša od dečka. Svi žalimo ubijeno dete. I majka njegova je izuzetna žena, ni jednu lošu reč za nju nemamo. Ona je i dalje u bolnici, a kako će i biti, sin joj je umro pred očima - kažu komšije.

