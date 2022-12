MLADIĆ IZ OBRENOVCA OTKRIO KO GA JE TUKAO: Smrskali mu lobanju pa pucali u njegovog druga! Policija traga za četvoricom

Policija u Obrenovcu traga za četvoricom mladića koji su sinoć oko 20.30 časova u Ulici Vuka Karadžića pretukla N.D. (27), a zatim pucali u njegovog druga V.M. (24) zvanog "Sonko".

Kako se saznaje, napadači su N.D. drvenim palicama polupali automobil "ford fijesta", zatim ga pretukli, pa pucali u V.M.

- Policija je na mestu pronašla četiri čaure koje su ispaljene iz pištolja. Nakon što je N.D. ukazna lekarska pomoć on je saslušan u policiji. Mladić je do detalja ispričao kako je došlo do napada i otrio identitet napadača. N.D. je rekao da je video da je jedan od mladića u njegovog drugaVukašina ispalio četiri hica, ali ga nije pogodio - kaže sagovornik blizak istrazi.

Istragu vode zamenik javnog tužioca OJT u Obrenovcu i zamenik tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Policija je pronađene čaure dala na veštačenje kao i automobil koji su napadači polupali.

N.D. je zadobio nagnječene lobanje i nalazi se u svesnom stanju.

