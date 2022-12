DEVOJČICA LETELA 10 METARA, VOZAČ SE TRESAO: Očevici nesreće u Novom Pazaru otkrili potresne detalje tragedije

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u Novom Pazaru u kojoj je nastradala devojčica (15) kada ju je, kako se sumnja, udario tinejdžer (17) koji je bio za volanom "golfa 6" navodno je učestvovalo još jedno vozilo.

Kako Kurir saznaje, za sada se utvrđuje kako je tačno došlo do nesreće u kojoj je poginula devojčica koja je bila na putu do škole, a sumnja se da je došlo do sudara dva automobila pre nego što je devojčica udarena.

- Sumnja se da su u saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginula maloletnica učestvovala dva vozila, ali se identitet drugog vozača još uvek utvrđuje jer je on pobegao s lica mesta - kaže izvor upoznat sa slučajem i dodaje:

stravična saobraćajna nesreća u novom pazaru foto: Instagram/192_rs

- Dodatan problem u istrazi stvara i nestanak struje, koja je samo 10 minuta pre nesreće nestala, i ovaj kraj Novog Pazara, tačnije naselje Mur, bilo je u mraku, a samim tim video-nadzor nije radio.

Kako kaže sagovornik Kurira, nakon nesreće vozač koji za 12 dana puni 18 godina, ostao je pored devojčice koju je udario.

- Utvrđuje se koja je uloga bila drugog vozila koje je učestvovalo u udesu. Takođe, proverava se i da li je on možda doprineo tome da maloletnik udari devojčicu koja je od zadobijenih povreda na mestu preminula - kaže izvor iz istrage i nastavlja:

- Maloletnik koji ima probnu vozačku dozvolu. On je nakon što je usmrtio devojčicu počeo da se trese i nije mogao da dođe sebi od šoka, pa će njegovom saslušanju u nadležnim institucijama prisustvovati i psihijatar jer nije u dobrom stanju.

Podsetimo, jeziva nesreća dogodila se jutros oko 6.45 sati u naselju Mur u Novom Pazaru, kada je maloletnik sa probnom vozačkom dozvolom vozeći "golf 6", navodno, neprilagođenom brzinom udario devojčicu koja je krenula u školu.

Meštani ovog dela Novog Pazara kažu za Kurir da im je veoma žao što je tako mlad život ugašen.

- Ova deonica puta je izuzetno rizična i opasna, i pre nekoliko godina su upravo zbog toga i postavljene kamere koje kontrolišu saobraćaj, ali nažalost u trenutku nesreće one nisu radile, jer je prethodno nestala struja. Kola su je udarila na pešačkom prelazu i ona je od siline udarca odletela nekih 10 metara - kaže jedna meštanka, dok druga dodaje:

- Ubrzo je došla policija i Hitna pomoć, ali je nažalost devojčica preminula. Uviđaj je dugo trajao, pa je taj deo magistralnog puta bio u prekidu za saobraćaj. Pre dve godine na istom mestu je bila nesreća kada je kolima udareno dete, koje je na svu sreću preživelo.

Žitelji ovog kraja kažu da je nastradala devojčica rodom sa Peštera i da su joj tamo roditelji, dok je ona u ovom naselju živela kod ujaka kako bi se školovala.

(Kurir.rs - B. T.)