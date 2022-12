MUŽ ME MALTERTIRAO GODINAMA, ZATO SAM GA IZBOLA: Srpkinja koja je umalo ubila supruga u Trstu DVA SATA iznosila odbranu!

Suzana S. (54), srpkinja koja je u petak u Trstu svog muža Dragana S. (60) ubola kuhinjskim nožem u grlo, na saslušanju je detaljno iznela svoju odbranu.

Ona je, kako prenose italijanski mediji, rekla sudiji da je svog muža napala nožem iz osvete za godine maltretiranja.

- Godinama me je ozbiljno maltretirao. Uznemiravao me i vređao, ali nisam smela da ga prijavim. Nisam mogla više da izdržim to zlostavljanje, zato sam ga ubola. Tog dana smo se posvađali, po ko zna koji put, a kada su se strasti smirile, on je zadremao. Tada sam uzela nož i skočila sam na njega - rekla je Suzana S. u svojoj odbrani, prenosi ilpiccolo.gelocal.it.

Žena je, kako se saznaje, odbranu iznosila puna dva sata, a sudija joj je odredio kućni pritvor pod uslovom da njen suprug, kada ga otpuste iz bolnice, boravi na drugoj adredsi, odnosno kod njihove ćerke koja takođe živi u Trstu.

Podsetimo, Suzana je u petak u vrat ubola Dragana i nanela mu teške povrede. Čovek je izgubio mnogo krvi, a prema njegovim rečima, napadnut je dok je spavao.

Oružje, kuhinjski nož, pronađeno je ispred zgrade u kojoj živi ovaj bračni par, a pretpostavlja se da ga je ranjeni muškarac bacio pošto je uspeo da pobegne iz stana. Takođe, komšije su potvrdile da su videle tragove krvi u zgradi, ali niko nije čio Dragana kada je jauknuo i izašao iz stana.

Za bračni par komšije nisu imale loše reči. Kako su ispričali viđali su ih i delovali su im sasvim obično.

