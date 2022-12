KO JE KRALJ KRIPTOVALUTA KOJI SE KRIJE U SRBIJI? Uvrstili ga među 30 najuspešnijih mladih iz Azije, a evo kako je raskrinkan

Vlasti Južne Koreje objavile su juče da imaju opravdane sumnje da se njihov državljanin Do Kvon, propali suosnivač kompanije koja se bavi kriptovalutama, a koji stoji iza 40 milijardi dolara propalih tokena terraUSD i Luna, krije u Srbiji.

Kvon je, inače, razotkriven na najbanalniji način, a oko 280.000 državljana Južne Koreje koji su uložili u tokene njegove kompanije prevareno je!

Do Kvon je suosnivač jedne od najvećih kompanija koja trguje kriptivalutama "Teraform Labs" i kao takav je dospeo na listu poznatog magazina Forbs i to među 30 najuspešnijih mladih ljudi iz Azije "30under30 Asia 2019".

Crvena poternica

Njegova kompanije je dostigla nenormalan, gotovo nerealan uspeh za kratko vreme i imala je mnogo klijenata čiji je ulog beležio ogroman rast.

- Najbolji primer kada su kriptovalute u pitanju jeste Teter koji je garantovao vrednost od jednog dolara. Što znači ako vi uložite 1.000 dolara taj iznos vam je i zagarantovan u kriptovaluti. Kvon je, međutim, za terraUSD tokene garantovao u kriptovaluti Luna - objašnjava za Kurir Marko Živković, direktor marketinga u kripto menjačnici ECD.

Kako objašnjava naš sagovornik, Kvonov sunovrat je krenuo jer je on imao ograničenu količinu kriptovalute Luna i samim tim više nije mogao da garantuje vrednost tokena terraUSD. Sa maksimuma od 116 dolara u aprilu, "tera novčić" sada vredi manje od 0,0002 dolara.

Izvor Kurira, upoznat sa ovim slučajem, otkriva i na koji je način Kvnova prevara razotkrivena.

- Da Kvonova kompanije više ne može da funkcioniše na način na koji je to na samom početku garantovano ulagačima otkriveno je tako što je on sam na društvenoj mreži Tviter objavio da je količina kriptovalute Luna ograničena, što je prvo izazvalo zbunjenost, a onda i burne rekacije. Ljudi su tek posle toga shvatili da on njima više ne može da garantuje nikakpvu satabilnost onoga što su uložili - otkriva izvor Kurira i dodaje:

- Preko 280.0000 ljudi je uložilo u njegovu kompaniju, svi su vrlo brzo zgrnuli milione, a kompanija preko 40 milijardi, ali su isto tako brzo i ostali bez ičega. Većina prevarenih Korejanaca sada tuži Kvona i on se zbog toga nalazi na crvenoj Interpolovoj poternici!

Međutim, Kvonov boravak u Srbiji ne može imati veze isključivo sa kriptovalutama, jer je ovakva trgovina jednaka kao i u većini zemalja.

Zašto Srbija?

- Jedini razlog zbog čega bi Kvon mogao da se zadrži u Srbiji je što Južna Koreja i Srbija nemaju sporazum o ekstradiciji. Ipak, obe zemlje su do sada pristajale na zahteve Evropske konvencije o ekstradiciji, pa mu ni taj plan najverovatnije ne bi pošao za rukom - navodi izvor.

Podsetimo, južnokorejski tužioci rekli su da je otputovao preko Dubaija u nepoznatu zemlju nakon što je napustio Singapur, gde je njegova kompanija Terraform imala sedište i odatle doputovao za Srbiju, a još nema zvaničnih podataka da je ovde i ostao.

MUP Srbije se dosad nije oglašavao u vezi sa informacijom da je Kvon u našoj zemlji.

Šok od tri dana - Tokom svega tri dana, vrednost je propala tri puta za 99% čime je LUNA dovedena do mizerne cene od 0.0028 dolara. Kvon je zatim, da bi usporio pad, obustavio rad mreže. To je dovelo do skidanja LUNA novčića sa svih većih berzi - rekao je Živković za naš list. Kako objašnjava, osim što je finansijski pogođena, Terraform Labs je dodatno kritikovana zbog lošeg upravljanja krizom. - Da bi podržali svoj token, Terra je u jednom trenutku prodala oko 1.5 milijardi dolara u bitkoinima. Ova prodaja oborila je cenu, potakla druge da prodaju svoje bitkoine i tako je survala vrednost za 30% - opisao je Živković sunovrat južnokorejske kompanije.

Kurir.rs - D. Antonijević