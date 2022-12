ONAKVA DUŠA NE UMIRE, NITI MOŽE DA SE ZABORAVI Strašna ispovest očajnog oca devojčice poginule u Novom Pazaru: Čuli smo se u 6.33

Tuga i bol ne jenjavaju zbog pogibije devojčice (15) u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u ponedeljak u Novom Pazaru na pešačkom prelazu. Nju je kolima udario mladić (17) koji je vozio sa probnom vozačkom dozvolom, a potom preko nje prešao vozač kombija S. Ć. i pobegao.

Ona je sahranjena pre dva dana, a njen otac kaže da je kolona na njenoj Dženazi (sahrani) bila dugačka nekoliko kilometara.

"Sahrana je bila bolna... Veliki broj ljudi se odazvao da bi sa mnom podelio bol i tugu, ljudi je bilo na kilometre. Sve teže i teže nam je", kaže otac tragično stradale devojčice.

Kaže da je imala anđeosko lica, da je bila dete za primer.

"Bila je primer, kao devojčica, kao učenik, jer imala je kućno vaspitanje i bila je odličan đak. Bila je tako divna devojčica sa anđeoskim licem i osmehom što možete i videti po njenim slikama. Nju je poznavalo više od 100 hiljada duša. Sa njom se nije družio samo onaj ko je pio i ko se drogirao. Molim Alaha da njena smrt bude poslednja na ovaj način. Da nijedan roditelj ne oseti ovakav bol i tugu. Ona ne može da se opiše porukom i rečima, niti knjigom. Svi smo slomljeni posle njene smrti... Osim mene, ona ima majku i brata koji je četvrti razred", kaže on.

Sa suzama se seća kobnog jutra...

"Čuo sam se njom u 6.33 ujutru. Ona se svako jutro javi svom babu... Ja sam otišao da odrađujem svoj posao na selu, a ona u školu. Posle sam čuo od drugih ljudi... Nemam osudu za te vozače, ali ni pomilovanje. Ćerku ću čuvati i pamtiti dok moja duša bude živa. Nju će cela planeta Zemlja pamtiti jer onakva duša, onakva devojčica ne umire, niti može da se zaboravi. Uh, mogao bih da vam pričam o njoj do kraja svog života. Kod mene sada kroz kuću prođe 200 ljudi zbog nje... Joj, kakva je to bila duša. Svaki dan bi me obradovala peticama iz škole, a ja nju i drugaricu ručkom posle škole. Ja bih prešao 40 kilometara samo da je počastim i obradujem", priča slomljeni otac.

Navodi da se nada da će biti protest na mestu na kojem je poginula njegova ćerka i ističe da će se zalagati za to da se kazne za ovakve vozače pooštre.

"Što se tiče protesta, biće ga, ako Bog da. I biću prvi na njemu. Ovo mora da se suzbije, naša deca ne smeju da budu hrana asfaltu i bahatom ponašanju ovakvih vozača i da pravosuđe radi onako kako treba, odnosno, da se kazne pooštre za ovakva dela, da ne budu po 2, 3 godine, nego od 10 pa naviše. Što se tiče tužbe za vozače, sve zavisi od pravosuđa, odnosno, kakvu odluku sud bude doneo, odnosno, presudu. Ako kazna bude mala, naravno da ću da se pobunim samo iz razloga što ta bahatost i ponašanje dovodi do ovih tragedija. Oni moraju više da se kažnjavaju, što više. Mislim da će jedino tako biti manje ovako teških slučajeva. Što se tiče porodice vozača koji ju je udario, njih ne poznajem, ali verujem da ni njima nije lako. Ali osuđujem ponašanje njihovog sina, osuđujem to pa i moje dete da je. A što se tiče vozača kombija, e njega bih... eh... i njega i prolaznike. Pa da li oni imaju dete, unuče. Žalosno, bolno... Molim Alaha da ih osudi kako su zaslužili", kaže očajni otac.

