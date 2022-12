JEZIVA ISPOVEST O ROBIJI! Đorđe Vasiljević ATILA: Kada je stigao LEGIJA 900 ljudi se ujedinilo, mi smo ZAŠILI USTA, a on je jeo!

Đorđe Vasiljević, Atila, koji nezvanično važi za nijinteligentijeg srpskog kriminalca, jer ima stepen inteligencije čak 141, šokirao je javnost i 2008. godine kad je, posle bekstva iz zatvora u Sremskoj Mitrovici i hapšenja na granici sa BIH izjavio da je zajedno sa Vladom Budalom trebalo da ubije tadašnjeg premijera Republike Srpske MIlorada Dodika, za šta mu je navodno obećano 100.000 evra.

foto: Kurir Tv

Vasiljević je izašao iz zatvora 2015. godine. Živi u jednom malom mestu i najveći cilj mu je da izvede na pravi put svoje četvoro dece.

Izdao je knjigu "Dosije Atila" koju je napisao dok se nalazio na izdržavanju kazne, a drži predavanja o tome koliko je teška resocijalizacija nakon izlaska iz zatvora.

Kako je Đorđe Vasiljević uhapšen 4 marta 2003. godine samo nekoliko dana pred ubistvo premijera Zorana Điniđića, interesantna je njegova tadašnja izjava, nakon maltretiranja policije tokom saslušanja: "Hapsite nevine ljude a za deset dana će vam ubiti premijera ".

On je prokomentarisao da je zažalio što je to izjavio, jer ga je do tog zaključka dovela jedino zdrava logika.

- Ništa ja posebno nisam znao. Bile su mi poznate tri stvari pred ubistvo premijera Zorana Đinđića. S obzirom da se Limes desio pre toga, druga stvar je da nijednog Zemunca nije bilo na ulicama, a treća da su svi kriminalci nešto čekali - ispričao je on, i dodao da ga je ova izjava dovela do još strašnijeg mučenja policije, a kasnije i "Sablje" u Centralnom zatvoru.

- Nakon par dana su došli i sa osmehom mi saopštili da je premijer ubijen - rekao je on.

Nakon ubistva premijera kreće najveća policijska akcija "Sablja".

- Policijska akcija "Sablja" je odraz nemoći srpske države u to vreme. Oni su hapsili sve ljude i one koji su bili krivi i one koji su bili sumnjivi.- rekao je Vasiljević predočivši primer čoveka od 82 godine, koga su doveli jer je udario šamar komšiji.

03:07 ATILA PREDVIDEO UBISTVO ĐINĐIĆA: Hapsite nevine ljude, a za 10 dana će vam ubiti premijera!

Ubrzo nakon hapšenja Vasiljevića, u Centralni zatvor doveden je i Legija, koji je zajedno sa Zemunskim klanom optužen za ubistvo Điniđića.

Vasiljević je podsetio da je, pre svih tih dešavanja, Legija još uvek važio za jednog od najautoritativnijih osoba u Srbiji.

Vasiljević je podelio svoje ogromno razočaranje Legijom, koji je bio i trebao biti primer srpskog oficira.

- Legiju sam doživljavao kao sposobnog oficira koji brani Srbiju, a na kraju dobili smo uličnog kabadahiju koji je hteo da bude kriminalac! - ispričao je Vasiljević i dopunio:

- Legija napravio ovo Legijja napravio ono, Legija pucao u stupici.. Sve to mi nije išlo uz sliku srpskog oficira - kazao je Vasiljević i potom podelio strašne uslove u Centralnom zatvoru.

foto: Kurir Tv

- Bio sam jako ljut na Legiju 2006.godine. U Centralnom zatvoru uslovi su bili katastrofalni - izjavio je Vasiljević i naglasio reč katastrofalni.

- Nemate vazduha, svetlosti, hrane, ljudi umiru od prevelikih temperatura u sobama, od srčanih udara, ako su stariji. Ceo centralni zatvor, a tu je, u tom trenutku 900 ljudi u zatvoru koji prima 300 ljudi, svi štrajkuju glađu, nas 63 - najluđih, zašivamo usta, a šta radi on? Legija ne štrajkuje, njega to ne zanima, on jede, on nije kriminalac - ispričao je Vasiljević.

Naveo je da je Legija, u tom trenutku, bio neka vrsta autoriteta, ne samo njima, u zatvoru, nego u celoj Srbiji i da je to bilo jako povređujuće za ljude u zatvoru.

- To je Legija, mit ! Mi se svi borimo za nešto, on ne. Saznali smo od straže da on jedini jede, moguće je da je straža na taj način manipulisala nama - podelio je Vasiljević.

