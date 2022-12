HEROJA S KOŠARA MUČILI, SEKLI DELOVE TELA, PA UBILI! Majka i brat sve otkrili, evo s kim je GORAN DŽUNIĆ OTIŠAO i nije se vratio

Više od 4 meseca je prošlo od kako je svirepo ubijen heroj s Košara Dragan Džunić, a porodica očajnički pokušava da sazna istinu.

Dragan Džunić, brat nesrećno preminulog Gorana Džunića navodi da je bio vredan momak, imao je ćerku i unuku, a sa ženom se rastao pre 15 godina.

- Hteo je brak sa tom ženom, ali je ona "očistila" njegovo dete, on se razočarao i odao se alkoholu - rekao je brat navodeći da se pritom našao i u lošem društvu ljudi koji su ga koristili i ucenjivali.

Niko nije prijavio nestanak

Dragan navodi da je on 4. avgusta otišao sa problematičnom grupom muškaraca iz kraja na obeležavanje "Oluje" u Novi Sad, ali da se kući nikada nije vratio.

- Ja sam saznao 7. avgusta da je on 4. otišao. Prišao sam tom muškarcu i pitao gde je moj brat, on se smejao i rekao: "Otišao je 4., zar se još nije vratio?" - priča on.

foto: Printscreen TV Pink

- Brat nije hteo da ide, komšije su mu rekle: "Šta ćeš ti tamo?", oni su mu doneli piće, pa je onda otišao sa njima - izjavio je brat gostujuću u Novom jutru sa Jovanom Jeremić.

Dragan je istakao da ga o njegovom nestanku niko nije obavestio, a da je saznao da ga nema 3 dana kasnije kada je otišao da ga obiđe i nahrani psa. Sve sumnje koje porodica gaji usmerene su upravo na društvo u kojem je tog dana bio, tvrdi brat, budući da je i neposredno pre nestanka Goran bio u vezi sa devojkom, za koju je, kaže, saznao da je bila angažovana da mu uzme kuću.

- Niko nam nije javio da je ostao u Novom Sadu, da je nestao, otišli su bez njega. Goran je viđen 5. u 9 sati ujutru kod salaša, gde je tražio vodu. Kolega ga je vidio kamionom - priča brat.

- Kad ga je video, oči su mu bile krvave, ali je bio svestan i trezan.Bio je iscrpljen. Vezao je majicu oko glave, jer su bile velike vrućine. Ispričao je da je otišao na obeležavanje Oluje, da su ga ostavili i da je krenuo pešaka kući. Čoveku koji mu je dao vodu je rekao: Samo da živ stignem kući - navodi brat.

Leš bio obezglavljen, falio mu je prst

Telo Gorana Džunića na zrenjaninskom salašu je pronašla policija kada im je pas doneo lobanju.

- Prvi put su rekli da su mu našli odsečenu glavu, drugi put da je umro prirodnom smrću u čučećem položaju - rekla je majka Gordana.

Goran Džunić foto: Nestali Srbija

Leš nesrećnog čoveka pronađen je iza salaša, u blizini vikendice , na putu ka bagremovoj šumi, a Dragan ističe da ima sumnje da je upravo u toj vikendici mučen.

On je i njegovo telo video nakon što je pronađeno, a prizor nije bio ni malo prijatan.

- Glave nije bilo u vreći, a trup je bio odsečen. Ležao je na stomaku, a ruke su mu bile kao vezane. Bio je golišav, trenerka mu je bila iskidana. Nije imao palac, bio mu je odsečen - rekao je.

Ubili su ga, jer video nešto što ne treba? - Čuo sam da je u Zrenjaninu video neko ubistvo, da je naišao u neko nezgodno vreme, kao i da je ušao u atar gde se sadi marihuana, da je zbog toga ubijen. Priča se i da ovi što su ga odveli da su umešani - nastavlja potresnu priču brat Dragan.

Mesto gde je pronađen leš foto: Saša Urošev

On navodi da je on bio svedok u sudskom postupku za ubistvo, pa je možda to još jedan razlog zbog koga je moguće da je došlo do tragedije.

- Prvi inspektori su mi rekli da je umro prirodnom smrtću, a pre mesec dana mi je tužilac rekao da nije umro od gladi i izmorenosti, već da ne znaju šta je uzrok smrti. Na obdukcionom nalazu stoji da ne može da se utvrdi uzrok smrti, zbog truljenja tela. Psi ne mogu tako da odseku, bilo je ravno odsečeno. -

Dragan ističe i da su ljudi sa kojima je tog kobnog dana otišao u Novi Sad bili na njegovoj sahrani, ali da su spuštali poglede i nisu smeli da ga pogledaju u oči. Dodaje i da svi sumnjaju u njihovu umešanost, pre svega, jer nisu prijavili nestanak.

Majka i brat tvrde da se navodno ubistvo zataškava i samo žele da saznaju šta se desilo.

- Najgore nam je, jer ne znamo pravu istinu - istakao je brat, dok je Gordana dodala da "glavu može da da" da se ubistvo zataškava.

(Kurir.rs / Republika.rs)