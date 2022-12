DŽONIĆ PRETIO ŠTRAJKOM GLAĐU, PA POJEO ŽENIN RUČAK?! Evo šta optuženi za zločin u Moravcu radi iza rešetaka

Goran Džonić, prvoosumnjičeni za ubistvo tročlane porodice Đokić iz Moravca, ponovo se našao u centru pažnje javnosti, kada je otkriveno da su zatvorsku stražari u njegovoj ćeliji pronašli nedozvoljene predmete, a on je, navodno, zbog toga rešaio da otpočne štrajk glađu.

Međutim, kako Kurir saznaje, on ne štrajkuje glađu, a u petak je uredno uzeo hranu koju mu je prilikom posete donela supruga.

- Njemu je supruga bila u petak u poseti. Normalno su pričali, ništa nije ukazivalo na to da Džonić odbija da jede. Uzeo je hranu koja mu je doneta - kaže naš izvor upoznat sa Džonićevim životom iza rešetaka i dodaje:

goran džonić optužen na trostruko ubistvo svojih rođaka foto: Privatna Arhiva, Kurir/M.S.

- Nije tačno da je štrajkovao glađu, nego je pretio da će da štrajkuje glađu. Naime, dogodio se vanredni pretres soba u sredu, tako da su kod njega nađene neke tablete koje koristi za terapiju, kao i zašiljene olovke. Kada je sve to prošlo, on je zaista pretio štajkom glađu, pričao je da će to uraditi. Mislimo da on pokušava da skrene pažnju na sebe, ali do sada većih incidenata s njim nije bilo.

Naš izvor napominje da je optuženi Džonić, inače vatrogasac u penziji, u pritvoru nezadovoljan "svim i svačim".

brutalno ubijena porodica đokić foto: Privatna Arhiva

- Recimo, u subotu prošle nedelje, uredno je uzeo doručak, ali nije hteo na liniju za ručak. Nije to bio nikakav štrajk, nego jednostavno nije mu se dopadala zatvorska hrana. Posle toga, u zatvoru su bili pripravni, ukoliko se desi da i dalje odbija hranu, ali sada je sve u redu - kaže nam izvor.

On podseća da je ponašanje okrivljenog od samog početka čudno.

- Njegovo ponašanje je i na saslušanjima i kasnije bilo jedno nestalno ponašanje. Čas se smejao, čas je plakao, za zločin je optuživao ljude koje ne poznaje. U zatvoru je ranije pretio da će da se ubije, tražio neki specijalni tretman i slično - podseća sagovornik.

Optužnica Otac i sin stefan džonić se našao sa ocem na optužnici foto: Printscreen/Facebook Trostruko ubistvo u selu Moravac kod Aleksinca dogodilo se u noći između 26. i 27. septembra prošle godine. Kako se sumnja, okrivljeni Goran Džonić je oteo svog brata od tetke Gorana Đokića (57) i njegove ženu Gordanu (56) i ćerku Lidiju (25). Sve troje ih je ubio hicima iz pištolja, a tela je potom spalio i zatrpao u rupi izvan sela. Uhapšen je 20. oktobra, a lisice su tada stavljene i njegovim sinovima Milanu i Stefanu. Posle nekoliko meseci provedenih u pritvoru, sinovi su pušteni, ali se na optužnici za svirep zločin, pored prvookrivljenog Gorana, našao i njegov sin Stefan, koji se sumnjiči da mu je pomagao.

(Kurir.rs - M. S.)