NA GORANA BREGOVIĆA NASRNUO ARKANOV PRIJATELJ, A ONDA STRADAO U SAČEKUŠI! Samo je jedan čovek ustao da ga brani, a EVO KO JE ON

Prema svedočenju samog Gorana Bregovića, zbog jednog intervjua datog tokom devdesetih godina, njega su tukli kriminalci. U sve je navodno bio umešan i Milomir Marić.

Detalji su se razotkrili svojevremeno tokom Bregovićevog gostovanja u Ćirilici kada je slavni muzičar priznao da njegova izjava da će Slobodan Milošević unazaditi Srbiju 100 godina i nije bila deo intervjua već da je to “Marić snimio ispod stola”.

“Bio sam mlad i naivan. A to nije bio trenutak da se objavi tako nešto a da budeš u Beogradu”, ispričao je Bregović tada.

On je te sporne večeri bio na otvaranju jedne diskoteke kada mu je prišao Slavko Mijović, jedan od najopasnijih ljudi tog vremena i dobar prijatelj Željka Ražnatovića Arkana i rekao: Šta ti to pričaš?

“Ja sam sedeo sa Nebojšom Krstićem iz Idola. On je jedini hteo da me brani. Ali sam ga povukao dole jer sam se bojao, ako krene Slavko...a bilo je tu njih još pet šest. Bilo je stvarno opasno. Milošević je u tom trenutku bio, koliko god to bilo glupo reći, veći od Svetog Save”, ispričao je Bregović tada.

Mijović je inače, bio Arkanov blizak prijatelj i jedno vreme zamenik komandanta Srpske dobrovoljačke garde. Pred kraj života ušao u biznis sa izgradnjom kuća i lokala, a potom ih preprodavao.

Slavko Mijović, poznatiji kao Mija Pijuk, likvidiran je hicima iz "kalašnjikova" u oktobru 2001. na beogradskom Banovom brdu. Ovaj zločin nikad nije rasvetljen, a ubice su i dalje nepoznate.

Ubice su Mijovića sačekale ispred kafića "Balantajn", nedaleko od stadiona Fudbalskog kluba Čukarički. Tog 18. oktobra 2001. godine, oko ponoći, na Mijovića, koji je nekoliko trenutaka pre pucnjave napustio kafić i ušao u svoj džip "micubiši pajero", nepoznati ubica, koji ga je čekao u zasedi, ispalio je 26 hitaca iz automata "kalašnjikov". Jedan metak pogodio je Mijovića u glavu i on je bio smrtonosan.

U momentu kad je likvidiran, Mijović je kod sebe imao pištolj, ali nije ni stigao da ga upotrebi.

Kurir.rs/Mondo