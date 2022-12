MAJKA PODVODILA ĆERKU (13) PORODIČNOM PRIJATELJU (60): Sud u Smederevu utvrdio da je žena neuračunljiva

U Osnovnom sudu u Smederevu osuđena je žena (38) koja je podvodila maloletnu ćerku u perodu od leta 2021. pa sve do februara ove godine, i to na psihijatrijsko lečenje i čuvanja u ustanovi zatvorenog tipa jer je to radila usled neuračunljivosti.

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu primilo je odluku Osnovnog suda u Smederevu kojom je završen postupak protiv optužene koja se teretila za krivična dela posredovanje u vršenju prostitucije i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Ovim povodom saopštenjem se oglasilo i pomenuto tužilaštvo:

- Kako je toku dokaznog postupka na osnovu nalaza i mišljenja komisije veštaka Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu utvrđeno da se okrivljena u vreme izvršenja nalazila u stanju potpune neuračunljivosti usled prisutne duševne bolesti, zbog postojanja bojazni da delo može ponoviti, na predlog javnog tužilaštva rešenjem Osnovnog suda u Smederevu izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u ustanovi zatvorenog tipa - stoji u saopštenju OJT u Smederevu gde dodaju da će ona biti upućena u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu, a izrečena mera bezbednosti će trajati dokle god postoji potreba za lečenjem.

Njoj se, naime, stavlja na teret da je za svoju maloletnu ćerku rođenu 2008. godine tokom prošle godine ugovarala i zakazivala susrete sa punoletnim licem i ohrabrivala je da sa njim ima seksualne odnose za koje je joj to lice davalo novčanu nadoknadu, a optužena je uzimala od maloletne oštećene deo novca koji je dobijala pružajući seksualne usluge, na koji način je iz koristoljublja, kao niske pobude, navodila ćerku na vršenje radnji koje su štetne za njen razvoj.

- Međutim, kako je optužena u vreme izvršenja navedenih dela bila u stanju neuračunljivosti, te da samim tim u konkretnom slučaju izostaje i jedan od bitnih elemenata koje zakon propisuje za postojanje krivičnog dela, prema optuženoj je za učinjeno izrečena mera bezbednosti - stoji u saopštenju OJT Smederevo.

Protiv punoletnog muškarca (60), sa kojim je maloletna ćerka okrivljene imala seksualne odnose, u toku je postupak pred Višim javnim tužilaštvom u Smederevu zbog krivičnog dela obljuba sa detetom.

