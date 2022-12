PRIKAZANI SNIMCI TUČE KONTIĆA I MANDIĆA U NOVOM SADU: Ovako je sve počelo, a OVO je pretučeni radio posle lomljenja ruku (VIDEO)

U novosadskom Višem sudu danas je nastavljeno suđenje Ivanu Kontiću iz Nikšića koji je optužen da je 24. avgusta 2020. u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu prebio Miljana Mandića (29) iz Beograda.

Na današnjem ročištu prikazivani su video-snimci tuče u kojoj je Mandić povređen, a na kojima se vidi kako Kontić dolazi, parkira se, kreće ka kladionici, gde po pretpostavkama (tog dela snimka nema) nailazi na Mandića koji mu nešto govori. On se okreće i kreće prema kolima, ali oštećeni Mandić nastavlja da ga provocira.

Nakon svakog prikazanog snimka, predsednik sudskog veća je pitao okrivljenog da li ima nešto da kaže.

- Na snimku se vidi da ja nisam započeo tuču nego Miljan. On je u svojoj odbrani jasno rekao da smo mi njega oteli i vukli do kola kako bi ga uvukli u auto. Vidite na snimku da je to potpuna laž. On ide za nama i preti da će da nas izrešeta. Ovaj video tačno pokazuje ono što sam izneo u svojoj odbrani, a Miljan je izneo laži. Medijima je plasiran isečeni snimak, a ovaj pokazuje početak tuče. I na kraju snimka se vidi da njemu nije ništa, kao što su i nalazi pokazali, jer on ustaje, šeta, seda na stolici, uzima svoju torbicu rukama, za koje tvrdi da su bile slomljene - rekao je Kontić.

Jedan od branilaca optuženog, advokat Zora Dobričanin-Nikodinović, rekla je "da je neko izdvojio od snimaka samo ono što je plasirano".

- Pritom, vidi se lepo da je tu dodato boje, obrađen je snimak, fotošopiran i pušten medijima pre nego tužilaštvu i policiji. Neko je odlučio da ga sakrije i montira i isečen u fotošopu - rekla je Dobričanin-Nikodinović.

Kurir je došao u posed dva nova snimka ove tuče, na kojima se vidi kako je započela tuča i šta žrtva radi posle tuče.

Podsetimo, ovaj slučaj dospeo je u žižu javnosti kada se u medijima pojavio uznemirujuć snimak na kome se vidi kako jedan mladić leži na zemlji, dok drugi sedi na njemu i lomi mu ruke.

Opet odbijen Okrivljeni ostaje u pritvoru Branioci okrivljenog Ivana Kontića po ko zna koji put tražili su da se on pusti iz pritvora, gde je do sada proveo 27 meseci. - Predlažemo ukidanje pritvora i da se zameni merom kućnog pritvora, a takođe predlažemo i jemstvo - 260 kvadrata prostora u centru Novog Sada u vrednosti od oko 700.000 evra. On je jedini pritvorenik koji se nalazi ovoliko u pritvoru i još u nehumanim uslovima. Njemu su uskraćene i porodične posete - kaže advokat Dobričanin- Nikodinović. Tužilaštvo se usprotivilo ukidanju pritvora, a nakon pauze i predsednik veća je iznela da se odbija predloga.

