LAZA BOMBAŠ IZGLEDA KAO POKRETNI KOSTUR: Vođa "valjevskog klana" smršao više od 30 kg, štrajkuje glađu 74 dana, razlog je OVO

Milan Lazarević (52), zvani Laza Bombaš, vođa "valjevske grupe", optužene za ubistvo boksera Željka Đedovića (30) 2009. godine, iznudu, nedozvoljeno držanje oružja i falsifikovanje dokumenata, štrajkuje glađu u Centralnom zatvoru u Beogradu 74 dana, a za to vreme smršao je 30 kilograma.

Kako se saznaje, Lazarević sve vreme uzima samo vodu i izgleda kao pokretni kostur. Od gladi više ne može da hoda, pa ga voze u invalidskim kolicima po zatvoru. U štrajk je stupio 12. oktobra nakon što što mu je sudija Svetlana Aleksić odredila prtivor, pošto je napustio sudnicu Specijalnog suda u Beogradu.

- Zbog teškog stanja pre neki dan je prebačen u blizinu zatvorske bolnice, gde mu daju infuziju. Fizički je totalno iscrpljen i život mu je ugrožen. Tražio je da ga posetim u zatvoru, ali sudija Aleksić traži od njega obrazloženje zbog čega - rekao je danas za Informer.rs beogradski advokat Dragoljub Đorđević.

Lazarevićeva sestra kaže da je juče posetila brata u zatvoru i molila ga da prekine štrajk.

- Moj brat izgleda strašno. Sa 110 kilograma je spao na 76. Ja sam protiv toga da štrajkuje, ali on je uporan jer smatra da mu protivzakonito određen i da je prinuđem na tako radikalan potez. Sada ga voze u kolicima i ne mogu da ga u takvom stanju dovode na suđenje. On kaže da nije napustio suđenje početkom oktobra, jer je pretres već bio okončan, pa je izašao iz sudnice. Međutim, sudija smatra da je to bekstvo, a zaboravlja činjenicu da se moj brat redovno odazivao suđenjima - priča sestra Laze Bombaša.

Ona ističe da se obratila nadležnim institucijama, kao i da su oni posetili njenog brata u zatvoru.

- Sada je blizu bolnice, pa mogu da mu daju infuziju. Niko ne može da ga odgovori od štrajka, a ja i otac smo očajni. Bojim se da ne umre - navodi sestra Laza Bombaša.

PROVEO SEDAM I PO GODINA U ZATVORU BLIZU LEGIJE I ANDRIJE DRAŠKOVIĆA

Laza Bombaš je uhapšen 2009. godine i u pritvoru je proveo sedam i po godina. Za to vreme bio je u strogo čuvanom delu CZ, gde su u pritvoru bili Milorad Ulemek Legija, Andrija Draškovića i mnogi drugi. Potom je pušten u kućni pritvor uz nanogicu i branio se sa slobode. Devetorici članova "valjevske grupe“ sudi se punih 13 godina. Za to vreme promenjene su četiri sudije, odloženo je u proseku svako drugo suđenje, a nije doneta nijedna presuda koja se odnosi na celu grupu.

Suđenje sve vreme prate mnogobrojne kontroverze, kršenje zakona i drugi proceduralni propusti, kao i ekscesi koje je uglavnom priređivao optuženi Zoran Jeličić. Podneto je i više od 250 zahteva za izuzeće koji su se odnosili kako na prethodno, tako i na veće koje trenutno sudi.

Jeličić, koji se tereti za ubistvo Đedovića, bio je u bekstvu i za njim je bila raspisana poternica kad je u maju prošle godine napustio stan u kom je bio u kućnom pritvoru sa elektronskim nadzorom, kod Valjeva. On je ponovo uhapšen 12. oktobra, samo nedelju dana posle Lazarevića.

Zoran Jeličić foto: Kurir, MUP

POKUŠAO DA PREREŽE VRAT U SUDNICI, MOKRIO U BOKSU ZA OPTUŽENE

Tokom sudskog postupka Jeličić je pokušao sebi da prereže vrat u sudnici, mokrio je pred sudskim većem i udario branioca koji mu je postavljen po službenoj dužnosti, a potom je sudiji poslao pismo u kome joj preti smrću. Drugo preteće pismo poslao je u novembru prošle godine i to iz bekstva.

On je, pored ostalog, u pismu pisanom rukom naveo da ga je sudija Aleksić, zbog nezakonitog postupanja primorala da donese tešku odluku - da je ubije i da će sve učiniti da tako bude.

UBICE NOSILE POLICIJSKE UNIFORME

Tužilaštvo tvrdi da je Milan Lazarević organizovao kriminalnu grupu. Zoran Jeličić tereti se da je, po nalogu Lazarevića, maskiran kao policajac ubio njihovog kriminalnog suparnika Željka Đedovića 2009. godine ispred sportske hale u Valjevu. Policajac koji im je dao svoju uniformu takođe je optužen u ovom postupku. Motiv ubistva je osveta, prema navodima optužnice, jer se Đedoviću sudilo za pokušaj ubistva Lazarevića.

Suđenje "valjevskoj grupi" zakazano je za 28. decembar u Specijalnom sudu.

(Kurir.rs/Informer/D.Ć.)