DETALJI TEŠKE DRAME U NOVOM SADU: Provalili u stan da spasu devojku, nemoćni stric sve gledao, evo ŠTA SE DEŠAVALO

Danas oko 15.30 časova odigrala se drama u Prešernovoj Ulici broj 12 u novosadskom naselju Telep. Kako smo saznali na licu mesta, devojka koja živi u jednom od stanova nije se odazivala, iako se znalo da je u stanu.

"Stric devojke pozvao je policiju kako bi prijavio da mu bratanica (37) ne želi da otključa stan i da preti da će izvršiti suicid. Na lice mesta izašla su dva vatrogasna vozila, od toga jedno sa jastukom za spašavanje, kao i Hitna pomoć i dve patrole policije", kaže izvor Kurira.

Kako dalje nastavlja naš izvor, čovek je uplašen za život sinovice rešio da pozove pomoć.

"On je bio ispred zgrade. Čovek je neko vreme pričao sa njom, gde mu je ista govorila da želi da izvrši suicid, ali on nije mogao da uđe u stan, iako poseduje kliuč, jer je on vlasnik stana, ali je devojka držala ključ iznutra. Čovek je odmah dao odobrenje da se nasilno uđe u stan. Ekipa vatrogasne brigade otvorila je ulazna vrata stana, gde je u stanu zatečena devojka kako leži na krevetu u svesnom stanju, ali se nije pomerala do dolaska hitne pomoći. Nije bilo tragova pokušaja suicida. Nakon pregleda od strane lekara Hitne pomoći, ona je prevezena na odelienie psihijatrije bez pratnje patrole", zaključio je naš izvor.

(Kurir.rs/S.S.)