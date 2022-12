"DA NISAM UBIO SINA, UBIO BI ON MENE": Sramna odbrana muškarca iz okoline Paraćina, ovako se pravdao posle UŽASNOG ZLOČINA

Muškarac Ž. B. (55) iz sela kod Paraćina koji je uhapšen zbog sumnje da je u subotu brutalno ubio sina A. B. (26), danas se u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini branio ćutanjem.

Paraćinac je u subotu, podsetimo, pozvao policiju i prijavio da je ispred kapije porodične kuće ubio svog sina, a pretpostavlja se da je motiv jezivog zločina bila svađa oca i sina oko imovine koju je sin čuvao i održavao, dok je otac navodno hteo da je rasproda.

- Osumnjičeni Ž. B. se na današnjem saslušanju u tužilaštvu branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da se ne izjašnjava o krivičnom delu koje mu se stavlja na teret - kaže izvor iz istrage i dodaje da je predložen pritvor do 30 dana:

- Osumnjičenom je predložen pritvor u trajanju do 30 dana da ne bi uticao na svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Naš sagovornik kaže i da je Ž. B. posle hapšenja, na saslušanju u policiji detaljno ispričao šta se kobnog jutra desilo, ali je kasnije odlučio da promeni svoju odbranu i da u tužilaštvu ne govori o zločinu.

- Naime, Ž. B. je nakon zločina za koji je osumnjičen, pozvao policiju i sam se prijavio. Tada im je u prisustvu advokata po službenoj dužnosti detaljno ispričao šta se dogodilo kobnog dana i kako je zapravo ubio sina - kaže naš sagovornik i nastavlja:

- Tada je Ž. B. navodno rekao da je sina ubio u samoodbrani. "On je hteo mene da ubije, da to nisam uradio, zaklao bi on mene", navodno je rekao. Uhapšeni je potom detaljno opisao šta se zbilo na porodičnom imanju.

Kako navodi izvor upoznat sa slučajem, Ž. B. je nakon tog saslušanja ostao bez advokata, jer mu je on otkazao punomoćje, ali mu je potom dodeljen novi, takođe, po službenoj dužnosti.

Ž. B. se tereti za krivično delo teško ubistvo.

Podsetimo, komšije ove porodice ranije su rekle da njihovi problemi traju godinama, a sin je već prijavljivao oca za nasilje, kao i otac sina za pretnje.

- Policija je više puta reagovala i slučaj prosleđivala nadležnim tužilaštvima, gde su bile sprovedene mere zabrane prilaska - pričaju komšije iz praćinskog sela i dodaju da je Ž. B., navodno, bio nasilan i prema svom ocu, a mladićevom dedi, koji je prošle godine preminuo, a svu imovinu prepisao je unuku.

