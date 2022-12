KANALI SMRTI! Navijač Partizana iz Borče poginuo u jezivom udesu, a na mestu njegovog stradanja i ranije se dešavale nesreće

Nemanja Prica (33), zvani Burdža, iz Beograda poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći u beogradskom naselju Kotež kada je džipom probio zaštitnu ogradu i sleteo s puta u kanal s vodom.

Nesreća se dogodila oko 6.30 sati u Ulici Partizanski blok, a prevrnut automobil u kanalu, kao i razvaljenu zaštitnu ogradu primetili su prolaznici i pozvali su policiju i Hitnu pomoć.

Brza vožnja

- Sumnja se da je u blagoj krivini, navodno usled prebrze vožnje, neprilagođene tom delu puta, vozač izgubio kontrolu, udario u metalnu ogradu i sleteo u kanal s vodom. Inače, voda nije duboka, ali je jako prljava i puna smeća. Jezivo izgleda - kaže naš izvor:

- Na teren su ubrzo došla dva vozila vatrogasne jedinice sa Zvezdare i iz Borče sa 10 vatrogasaca. Telo mladića nađeno je u automobilu, a lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt. Telo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdilo da li se mladić udavio ili je preminuo od povreda zadobijenih u udesu.

Kola iz kanala su pomoću dizalice izvučena sat i po nakon nesreće, a pojedini očevici su ispričali da su, navodno, videli i devojku koja je bila u kolima s poginulim, a koja je uspela da izađe iz auta i pobegne.

Kako kaže izvor Kurira, nastradali Nemanja Prica bio je poznat u Kotežu i Borči kao navijač Partizana, od njega su se juče na društvenim mrežama opraštali "grobari", između ostalih, i pripadnici navijačke grupe Principi, koju je predvodio Veljko Belivuk.

Lepo spavaj, lave

- Prica, koga u kraju svi znaju po nadimku Burdža, ranije je stalno odlazio na utakmice Partizana, redovno je viđan na tribinama. Bio je u dobrim odnosima i s Belivukovim Principima. Nakon njihovog hapšenja prošle godine povukao se u neku vrste ilegale - kaže izvor i dodaje:

- Kad su oni ugašeni, pogasio je društvene mreže, a njegov broj telefona malo ko je znao.

Na Instagramu su se uz njegovu fotografiju oprostili i navijači grupe Leva strana iz principa.

- Hrabrost, osmeh i tvoja dobrota pamtiće se do kraja života. Brate naš, počivaj u miru. Ideš tamo gde su najveći! Lepo spavaj, lave! Tvoja Leva strana - piše u oproštajnoj poruci.

Stručnjak za bezbednost saobraćaja

Ljudski faktor najčešće dovodi do ovakvih nesreća

Milan Božović, stručnjak za bezbednost saobraćaja, objašnjava za Kurir da su česte nesreće u kojima vozači završe u kanalu punom vode.

- Kada pored kolovoza postoji kanal s vodom, tada revizori u sklopu Agencije za bezbednost saobraćaja odlučuju da li će iznad kanala biti postavljena odgovarajuća metalna ograda sa svim potrebnim parametrima, određene visine i debljine kako bi se zaštitio put. Ukoliko se proceni da je neophodno, preko pojedinih kanala se stavljaju cevi i zatrpa se zemljom, tako da vode više nema - kaže Božović.

milan božović foto: Shutterstock, Kurir televizija

On dodaje da se dešava da, kada kola slete u vodu, vozač bude svestan, ali ne može da se izvuče.

- Svaka nesreća je individualna i nekad može da se dogodi da je osoba preminula prilikom nesreće i pre pada u vodu, a dešava se i da se udavi u vodi, jer je možda ostala bez svesti tokom tumbanja ili zbog nekih drugih povreda ne može da se izvuče sama. To sve zavisi od slučaja do slučaja - zaključio je Božović i naglasio da u većini slučajeva ljudski faktor, najpre neprilagođena brzina, dovodi do ovakvih nesreća.