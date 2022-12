NOVI DETALJI UBISTVA STRAHINJE U KAMBODŽI: Meštani otkrili zbog čega je pobegao iz Srbije POZNATO KOME JE NAORUŽAN SLAO PORUKE

Strahinja Dačković (37) iz Brusa ubijen je u glavnom gradu Kambodže, a policija još traga za njegovim ubicom.

Dačković je prema nezvaničnim saznanjima medija Srbiju napustio zbog zatvorske kazne koju je trebalo da odsluži, poslednjih godina živeo je na Tajlandu, a potom i u Kambodži gde se i oženio Tajlanđankom.

U novembru 2013. pravosnažno je osuđen zbog izazivanja verske, rasne i nacionalne mržnje na šest meseci zatvora, a burno je reagovao i na izricanje kazne i izvređao je sudiju. Da ne bi otišao u zatvor navodno je pobegao iz Srbije.

- Tačno je da je imao probleme sa zakonom, ali nije bio osoba, kako se to kaže, iz kriminogene sredine. Više je to bilo mladost-ludost, nego da se bavio nekim kriminalom, da je dilovao drogu ili tako nešto. Tačno je da je umeo da bude nestašan kad popije, tako je došao i u sukob sa nekim lokalnim policajcima, a ne znam kako je došlo do toga da bude osuđen za izazivanje rasne, verske i nacionalne mržnje. Možda je nekog opsovao, to ne znam, ali prema meni nije bio loš - kaže jedan žitelj Brusa koji je poznavao i pokojnog mladića i njegovu porodicu.

foto: Printscreen/Facebook

Strahinja je prema rečima meštana bio iz dobre porodice i nije imao razloga da se bavi kriminalom.

- Otac i majka su mu dobri ljudi. Otac mu ima firmu i uspešan je poslovni čovek. Nikada nikoga nisu odbili za pomoć. Išao sam u crkvu da zapalim sveću za Strahinju. Znam da je imao neke fotografije sa pištoljima, a kada sam ga pitao šta će mu to, odgovorio je da je to samo šala, da tako provocira te policajce sa kojima se sukobio i zbog kojih je pobegao - objašnjava ovaj Brusjanin.

Dačković je ubijen u Pnom Pen, ispred luksuznog hotela u kojem je živeo, 24. decembra uveče po lokalnom vremenu. Prema rečima svedoka Dačković je imao običaj da svako veče džogira i vežba ispred hotela gde je živeo.

I kobne večeri se našao na ulici ispred mesta gde je živeo. U tom trenutku je pored njega stao automobil "leksus". Otvorila su se vrata i iz njega je zapucano u Srbina. Svedoci su čuli tri pucnja, a potom se automobil udaljio velikom brzinom. Hitna pomoć je odmah došla i još je bio živ kad je prevezen u bolnicu, ali je tamo podlegao povredama.

Kako su preneli pojedini mediji, kambodžanska policija traga za napadačem koji je navodno takođe stranac. Motivi ubistva Dačkovića nisu poznati.

Dačković je već duže vreme živeo u inostranstvu, bio je aktivan na društvenim mrežama, a na mnogim fotografijama se vidi kako pozira sa pištoljem ili kako drži uperenu pušku obučen u borbeni prsluk.

Njegova supruga Serapun Čanakan rekla je da je bila na poslu i da ju je Strahinja pozvao telefonom pre nego što je ubijen.

Takođe je dodala da ne zna koji je motiv napada, ali da je navodni izvršilac engleski državljanin. Takođe je rekla da će telo Stefana Dačkovića biti kremirano u Pnom Penu, a da će njegov pepeo biti poslat u Srbiju.

(Kurir.rs/Nova)