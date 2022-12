NENAD PERIŠ OTVORIO DUŠU ZA KURIR: Ja sam nestankom sina izgubio svoje ime i prezime, a postao sam Matejev otac i drago mi je!

Ova godina je bila neverovatno tragična i celoj našoj porodici je promenila život. Matej je otišao sa ovog sveta iznenada. Iz potrebe da proslavi dolazak Nove godine dogodilo se to što se dogodilo i nepovratno se sve promenilo.

Ovim rečima počinje svoju bolnu i emotivnu ispovest za Kurir Nenad Periš, otac Mateja Periša (27) iz Splita, koji je pre tačno godinu dana nastradao u Beogradu, udavivši se u Savi.

Mladić je došao u našu prestonicu sa svojim prijateljima iz Splita u nameri da tu dočekaju 2022. godinu. U noći između 30.i 31. decembra, uoči dočeka, Periš i drugovi su se provodili u klubu "Gotik" u Beton hali.

foto: Printscreen/Instagram

U jednom trenutku Matej je izašao napolje i više se nikada nije vratio. Kako je istragom utvrđeno, on je upao u Savu i udavio se iste večeri, a telo je posle do sad neviđene potrage, pronađeno u Dunau na Adi Huji.

Cilj života se promenio

Mladićev otac smogao je snage i otvorio nam dušu, naglasivši "da je njegov život sada obojen nekom drugom bojom".

- Cilj života se promenio, mi smo morali da pronađeno dodatnu snagu, cilj i motiv da bismo to kako znamo i umemo prihavtili - drhtavim glasom kaže Nenad:

- Samo na trenutke uspem da skrenem misli, da se posvetim nečemu drugom, ali vratim se Mateju natrag. Bogu ipak zahvaljujem na svemu, svi nosimo krst koji smo dobili i on nikada nije težak, zato treba verovati i nadati se tom ponovnom sustretu sa Metejem, nastaviti hodati napred, što nikako nije lako.

foto: Printscreen Facebook

Periš objašnjava da porodica i sada svaki uspeh deli sa Matejem kao da je tu.

- Njegove sestre idu u školu i svaki njihov napredak je sa njim, osećamo da smo zajedno i da se zajedno radujemo. Meni je jako važno da osećam Matejevu ljubav koju je svima nama podelio. U svakom trenutku, kada me čovek prepozna na ulici, on vidi Mateja. Ja sam njegovim nestankom za mnoge ljude postao Matejev otac, izgubio sam svoje ime i prezime, a postao sam njegov otac i to mi je iskreno drago. Ono što je Matej podelio među svim ljudima ja još ne mogu da razumem, to je bila ogromna navala emocija i ja sa zadovoljstvom prihvatam to da me ljudi tako prepoznaju, kao njegovog oca.

Nenad Periš se prisetio i poslednjeg susreta sa sinom i ispričao kako je taj dan za njegovu porodicu izgledao godinu dana kasnije, bez Mateja.

- Za Božić, 25. decembra je bilo godinu dana kada smo poslednji put zajedno ručali i kada smo poslednji put zajedno igrali karte on, njegove dve sestre i ja. Te partije su nam bila jako zanimljive, radosne, svi smo to voleli. Sećali smo se tačno gde je ko sedeo i proživljavali taj trenutak. Sad će doći i dan njegovog nestanka, moramo i to proći svi zajedno. Obeležićemo i to u krugu porodice i bliskih prijatelja, biće održana misa zadušnica. Siguran sam i da ćemo taj dan biti bliže Mateju - kaže nam Nenad ne krijući suze.

Žao mi je što pate

Govoreći o Matejevim drugovima s kojima je pre godinu dana krenuo na put bez povratka, Nenad kaže da njima ništa ne zamera:

- Par puta sam video njegove prijatelje, to su mladi ljudi i nastavljaju, naravno, živote kako mogu opterećeni tim nesrećnim događajem. Sve mi je to jako teško, ali i njima je mnogo teško, pogotovo u ovim trenucima kada sigurno proživljavaju ono što se događalo pre godinu dana i žao mi je svih koji pate zbog tog događaja.

1 / 5 Foto: Uroš Arsić/Mondo

Nenad Periš je, kako kaže, nastavio svoj život kako je znao i umeo uz konstantnu podršku ljudi koji ga okružuju.

- Radim, nastavljam sa životom, nisam prekidao, ali kolege i svi ljudi oko mene imaju mnogo razumevanja zbog svega što se dogodilo. Vaterpolo je i dalje moj hobi, sudim i dalje te utakmice, bio sam na Evropskom prvenstu, Azijskom, naravno sve je to drugačije nego što je bilo. Želim da verujem da je moj sin tu sa mnom i da mi pomaže u svemu tome - objašnjava kako uspeva da nastavi dalje posle tragedije koja ga je zadesila.

Naš sagovornik ističe i da je tokom ovih godinu dana dobio puno pozitivnih emocija i misli od ljudi koje ni ne poznaje i da mu to mnogo znači.

Patrijarh Porfirije

- Dobio sam čestitke za Božić od patrijarha srpskog Porfirija i nadbiskupa beogradskog Stanislava, mnogo sam na tome zahvalan jer to pokazuje jedno zajedništvo u veri, ali i ljudsko zajedništvo. Ljudskost ne poznaje granice i ona prolazi sve barijere koje smo mi sami postavili, ne znamo ni zbog čega. Ja sam najlepše želje dobijapo od ljudi iz Srbije, Hrvatske, sa prostora cele bivše Jugoslavije, i jako sma na tome zahvalan, što su svi ljudi pokazali ljudskost i razumeli tragediju. Zbog vere i svih pozitivnih emocija koje sam dobijao od ljudi znam da sam postao bolji čovek - zaključuje Nenad Periš za Kurir.

foto: Kurir

Poslednja želja Matej je bio mlad i ambiciozan, imao je planove za budućnost, a njegov otac bi voleo da proba da ostvari bar mali deo njegovih želja. - Ima nešto što je on jako želeo i ja težim za tim da to ostvarim iako se još nećkam jer će mi to biti jako emotivno. Matej je hteo da kupi brod, imali smo planove da to uradimo zajedno, značilo bi mnogo jer je on imao planove da njime plovimo. U tim planovima sam, da to uradim za njega. To je njemu bila želja, zajedno smo to gledali i zato bih voleo da to ostvarim nekada - kaže nam Nenad.

Hronologija x 29. decembar 2021- Matej Periš sa nekoliko prijatelja dolazi u Beograd iz Splita x 30. decembar 2021 - Splićanin odlazi iz kluba u Beton hali i nestaje bez traga x 18. maj 2022 - U Dunavu na Adi Huji pronađeno telo nestalog Periša x 20. maj 2022 - Kovčeg sa telom Mateja Periša prevezen u Split x 23. maj 2022 - Mladić sahranjen na groblju u Splitu u krugu porodice

Tri meseca ga danonoćno tražili Nestanak Splićanina u Beogradu digao je na noge čitavu Srbiju, ali i Hrvatsku i region. Šta se dogodilo mladom čoveku bila je misterija puna tri meseca, a potraga za sve to vreme nije prekidana. Za Matejem je tragala policija, građani, dobrovoljna društva. Svi su se pitali šta mu se dogodili i nadali se da će se pojaviti živ i zdrav. Nažalost potraga je tragično okončana 18. maja, kada su mornari ugledali telo kako pluta pored brodova u Dunavi kod Ade Huje. Ubrzo je postalo jasno da je reč o nestalom Splićaninu. Obdukcija je pokazala da na telu nema povreda, te da on nije žrtva nasilja. Rezultati toksikoloških analiza su pokazali prisustvo alkohola, amfetamina i kokaina u organizmu mladića.

Rekonstrukcija nestanka U toku potrage, policijski službenici su pregledali stotine sati video-materijala ne bi li rekonstruisali kretane Splićanina u noći nestanka. Zahvaljujući snimcima sa sigurnosnih kamera utvrđena je ruta njegovog kretanja. U noći između 30. i 31. decembra 2021. Matej je sam u majici kratkih rukava izašao iz kluba "Gotik". Kamera ga je snimika u 1.43 sati kako izlazi iz pravca Beton hale, trči Karađorđevom ulicom, pa zatim ide na Savsku promenadu gde je snimljen oko 1.47 sati gde trči ka Beogradu na vodi. U narednih nekoliko snimaka koji su skinuti sa nadzornih kamera vidi se kako mladić nakon toga u Karađordevoj ulici ispod Brankovog mosta na raskrsnici zaustavlja taksi vozilo i pokušava da uđe u auto. Kako ne uspeva da uđe u taksi, nastavlja da trči, a u 2.51 se približava vodi. Zatim se u vodi vidi kako nešto pluta.

Misterija ostaje Istraga je utvrdila da Matej Periš nije žrtva zločina, takođe rekonstruistana je putanja njegovog kretanja, ali ono što je do danas ostala misterija jeste zbog čega je on izašao iz kluba sam u majici, zbog čega je trčao i gde se bio zaputio. Njegovi drugovi su ispričali da oni nisu odmah prmetili da je Matej nestao, mislili su da je otišao do toaltea ili da se prošeta po klubu.

Kurir.rs - Dijana Antonijević