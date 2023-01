PODZEMLJE PROKLJUČALO! LIKVIDACIJE, HAPŠENJA I POTERNICE: Ovi događaji su obeležili "mafijašku scenu" prošle godine!

Godina za nama bila je burna za podzemlje, a neki bi rekli i ključna!

Ubistvo prvog čoveka škaljarskog klana, početak suđenja klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, hapšenje Darka Šarića, ali i povratak Luke Bojovića u Srbiju posle 10 godina provedenih u španskom zatvoru, obeležili su "mafijašku scenu".

Leto 2022. godine obeležio je nastavak rata kotorskih klanova, kavačkog i škaljarskog. Najpre je 17. juna u kafiću u Starom gradu u Budvi likvidiran Milić Minja Šaković, visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana, koji je i ranije bio na meti.

Milić MInja Šaković foto: Privatna Arhiva

- U njega je plaćeni ubica ispalio nekoliko metaka s leđa, dok je on sedeo u bašti kafića sa svojim prijateljima. Iako su ga oni upozoravali da su primetili sumnjivog tipa kako se mota, on kao da nije mario za to - podseća naš izvor i dodaje da je egzekutor bio maskiran u prosjaka, a da je pištolj izvadio iz ženske torbice koju je imao preko ramena.

Dva meseca kasnije, 26. avgusta na hrvatskom ostrvu Pag, ubijen je Goran Vlaović Goro, takođe visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana. U njega je pucao plaćeni ubica kada je izašao iz nožnog kluba sa svojom devojkom Draganom Banić, nekadašnjom misicom i učesnicom rijalitija.

- Ubrzo nakon likvidacije hrvatska policija je uhapsila državljanina Srbije, Duška T. iz Kragujevca - podseća izvor. Nedugo posle njegovog hapšenja postalo je jasno da ista ekipa stoji iza smaknuća Šakovića i Vlaovića, a istragom je utvrđeno da je Duško T. pomogao ubici Šakovića i osumnjičen je za pomaganje u tom ubistvu.

Duško T. posle ubistva Vlaovića foto: SLOBODNA DALMACIJA/Zadarski.hr

- Istražitelji iz Crne Gore su utvrdili da je u Šakovića pucao Beograđanin Luka P. Za njim je raspisana poternica - kaže sagovornik. Tu nije bio kraj mafijaškim obračunima. Sledeća likvidacija desila se 8. septembra u Istanbulu. Ubijen je Jovan Vukotić, jedan od vođa škaljarskog klana. Na njega su pucali sa motora, a on je bio u kolima sa trudnom suprugom, vozačem i detetom. Sem njega, niko nije povređen.

- Škaljarski klan je praktično obezglavljen, za tri meseca ubijena su tri ključna čoveka iz klana. Turska policija je brzo rešila slučaj. Desetak dana posle smaknuća, uhapsili su više od 10 osoba povezanih sa likvidacijom Vukotića. Među njima su i Radoje Živković i Zdravko Peruničić, pripadnici kavačkog klana - navodi sagovornik.

foto: MUP RS

Hapšenje na Dedinju Pljevljak opet završio iza rešetaka U velikoj međunarodnoj akciji Europola i Jurodžasta, u kojoj su učestvovali i naša policija i tužilaštvo, 14. aprila uhapšen je Darko Šarić, kao i njegov advokat Dejan Lazarević i nekoliko policajaca, među kojima su Danilo Stojanović i Milutin Radovanović. Šarić je uhapšen u svojoj vili na Dedinju, samo nekoliko meseci nakon što je iz pritvora prebačen u kućni pritvor sa nanogicom. Pre nekoliko dana Specijalni sud potvrdio je optužnicu protiv Pljevljaka, kojom se tereti za udruživanje radi vršenja krivičnih dela, te planiranje ubistva svedoka-saradnika Nebojše Joksovića u drugim postupcima koji se protiv njega vode. foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva, Shutterstock

Nakon ubistva Vukotića, u oktobru, počelo je suđenje surovoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koja je bila deo kavačkog klana, na čelu sa odbeglim Radojem Zvicerom. Svedok-saradnik Srđan Lalić, na nekoliko ročišta, otrkio je mnoge monstruozne detalje, kao i to da je grupa primala naređenja od Radoja Zvicera.

Sledećeg meseca desio se novi potres u podzemlju. U Srbiju je 30. novembra stigao Luka Bojović, koji važi za jednog od najmoćnijih ljudi srpskog podzemlja. On je odlukom španskog suda, u kojoj je osuđen na 18 godina robije, posle 10 godina izdržane kazne, deportovan u domovinu.

Luka Bojović foto: Ljiljana Stanišić

Kurir je bio na letu iz Madrida sa Bojoviće, ekskluzivno smo prvi objavili njegovu fotografiju, ali i izjavu.

- Srećan sam što se vraćam u Srbiju. Planove nemam, polako, biće vremena za sve - rekao je nasmejani Bojović, koga su dva policajca dopratila do Srbije u kojoj je on slobodan čovek.

Od njegovog dolaska mnogi su očekivali mnogo. I dok jedni veruju da će se on svetiti, jer su mu za proteklih 10 godina ubijeni brat, kumovi, prijatelji, advokat, njegovi bliski prijatelji tvrde da se on neće svetiti i da on ne namerava da se bavi kriminalom.

- Intersantno je da je rat kavačkog i škaljarskog klana započeo dok je on bio u zatvoru u Španiji. Ipak, nije ga zaobišao. Njegovi saradnici navodno su se priklonilI "škaljarcim" - podseća sagovornik.

Pred sam kraj 2022. godine, dogodila su se još dva bitna događaja. Policija Republike Srpske podnela je krivičnu prijavu protiv Filipa Koraća, bliskog prijatelja Luke Bojovića, koji je bio i na meti klana Belivuk-Miljković.

Veljko Belivuk i Filip Korać foto: Zorana Jevtić, Aleksandar Jovanović Cile

- On se sumnjiči da je deo kriminalne grupe, zapravo jedan od vođa, koja je švercovala kokain iz Južne Amerike u Belgiju, Hrvatsku, Srbiju i Bosnu - kaže izvor i podseća da je Korać bio hapšen u aprilu u Hrvatskoj zbog lažnih dokumenata.

Posle dva meseca u pritvoru sklopio je sporazum s tužilaštvom o priznanju krivice i osuđen je na godinu dana zatvora uslovno, te pušten iz pritvora.

Takođe, 29. decembra podneta je još jedna krivična prijava, ali u Crnoj Gori. Pod lupom Državnog tužilaštva iz Podgorice ponovo se našao Radoje Zvicer, ali i Slobodan Kašćelan, te Milan Vujotić i Darko Šarić. Oni se sumnjiče da su naručili i organizovali likvidaciju "škaljarac" na Krfu!

Kožar i HAdžić foto: Mup

- Interesantno je da je ubijeni Alan Kožar svojevremeno bio blizak Luki Bojoviću - podseća izvor.

