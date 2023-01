"OBEZBEĐENJE SPLAVOVA NIJE PROŠLO OBUKU" Nedić: Umesto da spasavaju ljude, ONI SU TERALI NOVINARE koji su pratili dramu

Potapanje splava Fristajler ne prestaje da intrigira javnost, kao ni slučaj Borisa Karapandžića, pripadnika grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića juče primljen u Urgentni centar s brojnim povredama, go i bos.

On je inače, pušten iz pritvora prošle godine u oktobru u postupku koji se vodi protiv njega i klana Veljka Belivuka, a ovo nije prvi put da je povređen otkad je na slobodi.

Naime, on je krajem novembra pretučen zbog navodnog sukoba oko jednog butika koji se bavi prodajom navijačkih stvari. Kada se kasnije pojavio na suđenju, bile su vidljive modrice na glavi, ali prijavu nije podneo policiji. Ove događaje komentarisao je u emisiji Puls Srbije Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira.

- Problem sa beogradskim splavovima traje već duži niz godina. Kad uđete u more tih propisa vlasnici koriste te rupe i mi ne znamo koliko su ti splavovi sigurni - rekao je Nedić.

On je komentarisao reakciju obezbeđenja splava u trenutku nesreće:

- Obezbeđenje treba da bude obučeno da zna kako da se ponaša u vanrednim situacijama požara ili potapanja. Ono je, međutim, u mnogim slučajevima produžena ruka određenih kriminalnih grupa i veoma su neprijatni i da ih popreko pogledate. Trebalo je da bude brza reakcija, da te ljude evakuišu, a ne da teraju novinare i ljude koji su se tamo skupili.

Nedić je rekao da gosti splava imaju pravo na obeštećenje.

- Oni imaju pravo na obeštećenje, ali pitanje je kakvim dokazima raspolažu. Vlasnici bi mogli da dobiju kaznu od od jedne do osam godina zatvora. Tri ključna čoveka su privedena, ali koliko sam shvatio to njih nije mnogo potreslo. Prema nekim nezvaničnim izvorima, optuživali su ljude da su previše skakali pa se zato splav nakrenuo. Nije bilo izvinjenja niti objašnjenja. - kaže Nedić.

Povodom slučaja Krapandžić rekao je da je verovatno da su njegove povrede posledica sukoba sa suprugom kada su oboje bili pod dejstvom opijata.

- Kad se pronela ta vest da je on došao u urgentni, go, bos, isprebijan, isečen i sav u modricama prva pomisao je bila da je to neki unutrašnji sukob u klanu; da su možda Škaljarci krenuli na njega. To je za sve nas bilo zabrinjavajuće. U toku dana su se pronele informacije da je moguće da je to posledica sukoba sa suprugom kada su oboje najverovatnije bili pod dejstvom opijata. On je valjda u takvom stanju izašao i usput razbijao neka stakla. Bio je sve vreme dezorjentisan - kaže Nedić.

Izrazio je uverenje da će se suđenje Belivuku i Miljkoviću nastaviti krajem januara, kao i da će suđenje potrajati:

- Preosteje još da se do kraja ispita Lalić, a potom preostala dva svedoka saradnika. Mislim da će to potrajati dok se svi izređaju. Biće zanimljivo svakako.

