JUČE PUCAO NA PEŠAKE ZBOG PSOVKE, PRE 2 NEDELJE U MERCEDESU BEŽAO POLICIJI: Detalji haosa koje je mladić (20) pravio po Somboru

Nakon intenzivne potere za vozačem koji je sinoć pucao na pešake u Somboru tamošnja policija uhapsila je dvadesetogodišnjeg U.K. koji je, kako se nezvanično saznaje, pre dve nedelje učestvovao u filmskoj poteri u tom gradu. Tada je u njegovom automobilu koji je vozio bez dozvole pronađeno jedno lice sa poternice za kojim se tragalo zbog teške krađe, a drugi saputnik je napao policajce kada su ih konačno zaustavili.

Kako se saznaje iz izvora bliskog istrazi, U.K. je sinoć vozio bez dozvole i nije propustio pešake na pešačkom prelazu, nakon čega su ga oni navodno opsovali. On je potom izašao iz vozila i pucao u njihovom smeru nekoliko puta, ali ih je srećom promašio.

- U.K. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i on će u zakonskom roku biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Somboru. Budući da mu je već određena zatvorska kazna od 30 dana i novčana u iznosu od 300.000 dinara i to pre samo malo više od dve nedelje, ne znam kako će to uticati sada na odluku tužilaštva i suda - priča sagovornik Blica.

Podsetimo, pripadnici Policijske uprave u Somboru jureći za tada nepoznatim vozačem "mercedesa" koji se oglušio na znak patrole da zaustavi vozilo a zatim nastavio velikom brzinom da se kreće gradskim ulicama i više puta prošao na crveno na semaforima i obilazio policijska vozila, konačno su uspeli da ga zaustave nakon filmske potere.

Tada su utvrdili da je reč o sinoć opet uhapšenom U.K. (20) a u njegovom vozilu tada su pronašli dvadesettrogodišnjeg mladića iz Sombora osumnjičenog za tešku krađu za kojim je bila raspisana potraga.

Iz zaustavljenog „mercedesa“ je prvi izašao tridesetpetogodišnji suvozač koji je fizički nasrnuo na policijskog službenika. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

U.K. koji je upravljao vozilom, po isteku zadržavanja, priveden je u Prekršajni sud u Somboru zbog nasilničke vožnje, vožnje bez izdate vozačke dozvole, odbijanja da se podvrgne utvrđivanju prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci u organizmu i drugih prekršaja. Sudija mu je izrekao kaznu zatvora od 30 dana i novčanu kaznu u iznosu od 300.000 dinara.

Kada je vozilo zaustavljeno, policija je u njemu zatekla dvadesettrogodišnjaka, koji se sumnjiči da je 7. decembra prošle godine iz porodične kuće u Somboru ukrao zlatni nakit i 15.000 evra i za kojim je bila raspisana potraga.

Zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa, krivična prijava je podneta nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku, a podneta je i prijava zbog prekršaja iz Zakona o oružju i municiji jer je kod mladića pronađen bodež.

