Milan Mitić iz Požarevca preživeo je nemoguće, pa je samim tim napravio organizaciju "1 u 10 miliona".

Ovaj 34-godinšnjak obilazi škole i ustanove i prenosi svoje lično iskustvo u vidu osvešćavanja ljudi.

Ovo je njegova priča, koju je ispričao na Kurir televiziji, na uključenju u emisiju "Puls Srbije".

foto: Kurir televizija

Prvo se osvrnuo na naziv njegovog udruženja kao i simboliku istog:

- Te brojke govore da jedan u milion preživi saobraćajnu nesreću nalik mojoj, ali jedan u deset miliona se oporavi i kao da se maltene ništa nije desilo. Vide se razne promene, ali sam funkcionalan.

S obzirom na to da je zadobio ozbiljne povrede mozga i da je bio u komi 40 dana, on se osvrnuo na momenat kada se probudio:

- Kada sam se probudio, bio sam svestan svega. Bilo je jako teško gledati roditelje i sve ljude koji me vole i gledaju sa tugom pitajući me da li sam baš to morao da uradim sebi. Tada sam sebi obećao da po svaku cenu moram da se izborim i da budem barem deo onoga što sam bio nekad.

Nakon toga, osvrnuo se na nedaće koje su se dogodile pre same nesreće. Neke od njih su da je imao i saputnika, koji je takođe preživeo, kao i to da je vozio u alkoholisanom stanju.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:45 ON JE PREŽIVEO PAD SA MOTORA PRI BRZINI OD 170 KM/H! Glavom je lomio sve pred sobom, OVO SE DESILO NAKON 40 DANA KOME! (VIDEO)

- Izašli smo drugar i ja da se opustimo uz malo alkohola. Doduše, za to veče smo obišli pet lokala i u svakom popili po malo. Malo puta pet nije malo. U tako pijanom stanju, napravio sam problem u jednom lokalu, a drugar je hteo da odemo. S toga, ja sam rešio da ga odvezem do kuće. Tako smo seli na motor marke "Yamaha R1", međutim on nije hteo da se upali. Tu je proradila moja i đavolja upornost koja je ugušila opomene od Boga i anđela čuvara. Terao sam druga da gura motor kako bismo startovali motor. Ta brzina je davala osećaj kao da ideš smrti u zagrljaj - opisao je Mitić.

Nakon ove potresne životne priče, oglasio se i Mirko Koković, zamenik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja:

- Taj čovek je jedan od retkih koji ima sreću da preživi to što je preživeo. Bezbednost saobraćaja održava tribine za mlade ljude gde im objašnjavamo rizike brze i nebezbedne vožnje. Smatramo da moramo da se bavimo svim kategorijama u saobraćaju kao i svakoj starosnoj dobi.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs