"SUPRUG ANE VOLŠ PONAŠA SE KAO KLASIČNI UBICA" Raković: Sve ukazuje na ŠABLON! Ono što je tražio na društvenim mrežama je STRAŠNO

U jutarnjem programu Redakcija reč je bila o slučaju Ane Volš, Beograđanke koja je 1. januara nestala u Americi. Gosti i sagovornici voditelja emisjie bili su: Maja Raković, generalni sekretar „IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima“ i Dejan Radenković, bivši visoki funkcioner MUP-a.

Suprug Ane Volš, Brajan uhapšen je zbog ometanja istrage. Tvrdio je da je 1. januara otišao u prodavnicu 55 km udaljenu od kuće u Кohasetu, a da je sledećeg dana odveo svoje dete po sladoled. Međutim, istražitelji su pregledali snimak video nadzora iz prodavnice gde je Volš navodno otišao 1. januara, i nisu ga primetili. Na snimku iz druge prodavnice, vidi se da je 2. januara kupio za 450 dolara sredstava za čišćenje, krpe, kantu i cerade. Da li to i znači ometanje istrage?

Radenković je ukazao na sumnjivo ponašanje Brajana Volša, koje podseća na ponašanje ubice.

- Sve je bilo nekako čudno. Hronološki, njena promena leta, koji je to posao tako bitan u pola noći? Pa, onda, njen muž koji je nije kontaktirao tako dugo, do 4. januara, i sve izjave Brajana Volša koje se ne podudaraju sa istinom. Nažalost možemo reći da je on učestvovao u njenom, najverovatnije, ubistvu - rekao je Radenković i dodao:

- Još uvek ga nisu optužili za ubistvo, nego za ometanje, ali ispituju sveobuhvatno, da bi došli do dokaza koji neće biti oborivi sutra kada ga optuže za ubistvo - rekao je.

CNN nezvanično navodi da su istražitelji tokom istrage otkrili da je Volš u svojoj internet evidenciji imao upite za pretragu "kako da se odloži telo žene od 52 kilograma" i "kako raskomadati telo".

Da li to ukazuje na direktnu uključenost Brajana Volša u nestanak supruge, prokomentarisala je Raković.

- Ovo je neka vrsta šablona. A ono što je on tražio na društvenim mrežama je plagijarno, ali činjenica da je kupio sredstva za uklanjanje nečistoća u vrednosti od 500 dolara, da je otišao da kupi detetu sladoled na udaljenosti od 50 kilometara to je jako sumnjivo... Njih je ceo komšiluk okarakterisao kao idiličnu porodicu - rekla je Raković.

