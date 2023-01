JEZIVO! TRAŽILI OD MAJKE OTKUP ZA MRTVOG SINA! Nišlija koji je premlatio ženu, robijao zbog otmice i BRUTALNOG UBISTVA DEČAKA (15)

Policija je uhapsila su A. S. (35) iz Niša jer je juče popodne pretukao svoju partnerku (41), polomio joj dva pršljena, a zatim pobegao.

- On se sumnjiči da je juče popodne više puta rukama i nogama udarao svoju emotivnu četrdesetjednogodišnju partnerku i polomio joj dva pršljena, naneo više lakih telesnih povreda, a potom pobegao sa mesta događaja. Policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila, a žena je sa teškim telesnim povredama zbrinuta u Univerzitetskom - kliničkom centru u Nišu, saopštila je policija.

Osumnjičenom A.S. je određeno zadržavanje do 48 časova i izrečene su mu policijske hitne mere, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu. On je inače, u zatvoru proveo 10 godina jer je kao maloletnik (16) učestvovao u ubistvu i otmici dečaka Miloša Krinića (15). Taj nezapamćeni zločin Niš pamti iz decembra 2005. godine. U otmici i ubistvu su učestvovala dvojica maloletnika odnosno A.S. i njegov drug D.S. Na kraju je od porodice tražen i novac za otkup, a znajući da Krinić potiče iz dobrostojeće porodice.

- Milošu Kriniću su tada stavili lek za smirenje u sok i kada je bio omamljen, odneli su ga na prostor Stare barutane. Tukli su ga drškom od pištolja, ciglama. Uzeli su mu telefon koji su kasnije prodali. Znajući da je bogat, zvali su njegovu majku da traže otkup, ali očigledno da je on već tada bio mrtav. Nađen je slučajno posle nedelju dana na prostoru zapuštene barutane gde su bili neki prolaznici - rečeno je Kuriru.

Policija je tada saopštila da su osumnjičeni prodali mobilni telefon ubijenog dečaka i oduzete stvari, koje su kasnije pronađene u Nišu i Bujanovcu. U Nišavi su pronađene i lisice kojima je Miloš bio vezan.

Godinu dana kasnije osuđeni su najvećom mogućom kaznom od deset godina maloletničkog zatvora, on i njegov drug D.S.(16). Presudom je obuhvaćen i M.M.(19) jer je pomagao oko iznude i kažnjen je sa pet godina i šest meseci robije. Još dvojici je izrečena vaspitna mera jer su znali za ovo ubistvo, ali nisu prijavili.

