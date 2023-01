"TRČAO JE BLED I KRVAV 700 metara!" Komšije o pucnjavi u Rakovici: Sve je počelo u dvorištu osnovne škole UROŠ SE BORI ZA ŽIVOT

Uroš G. (22), koji je preksinoć oko 20 sati teško ranjen u Rakovici, zadobio je povrede opasne po život, a kako saznajemo hici ispaljeni iz vatrenog oružja su ga pogodili u stomak i pluća.

Pretpostavlja se da je mladić ranjen u dvorištu osnovne škole, a da je potom povređen trčao niz ulicu nekoliko stotina metara.

- Čuli smo da je on bio u dvorištu škole, najverovatnije sa prijateljima, a sledeća stvar koja se desila je bila pucnjava. Moj sin je video dečka u ulici, bio je sav bled i krvav, pokušavao je da trči. On je hteo da pozove Hitnu pomoć, ali je prolazio kolima i kad se vratio nije nikoga bilo - kaže nam čovek u čijem je komšiluku došlo do obračuna.

Još jedna sagovornica kaže da su joj ljudi u komšiluku potvrdili da je na mladića pucano u dvorištu osnovne škole.

- Kako sam čula on je počeo da beži iz školskog. Moguće da je bilo jurnjave. Sve je završeno kod Vatrogasne stanice na početku Maričke ulice, što je 700 metara dalje od škole - kaže komšinica. Meštani su ispričali da ne poznaju mladića po imenu, te da možda i nije iz njihovog kraja.

Povređeni Uroš G. je privatnim vozilom dovezen na VMA. Njega su posle pucnjave u "mercedes" stavila dvojica mladića i dovezla ga do bolnice. Policija je identifikovala tu dovjicu u utvrđuje se njihova uloga u pucnjavi.

