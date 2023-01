ŠOK! IGOR JURIĆ OTKRIO SLIČNOST IZMEĐU BRAJANA VOLŠA I MESARA: Za Kurir TV obelodanio NOVE DETALJE sa suđenja Tijaninog ubice

Slučaj Srpkinje Ane Volš koja je nestala u Americi u novogodišnjoj noći još čeka svoj epilog.

Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu, gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se dotakao ove stravične vesti.

Naime, on se dotakao jednog detalja o osumnjičenom Brajanu Volšu koji ga, kako kaže, podseća na ubicu njegove ćerke Tijane Jurić.

- Nažalost nisam optimista. Jedna stvar me je jako asocirala na smrt i tragediju našeg deteta. Pročitao sam na Kurir portalu, da u pretragama ovog čoveka koji je osumnjičen za nestanak Ane Volš pronašli su kako je želeo da prikrije dokaze. U istoriji pretraga pronađeno je pretraživanje pod nazivom "kako se rešiti tela" - rekao je Jurić i dodao:

02:03 ŠOKANTNO! IGOR JURIĆ ZA KURIR TV: I ubica moje Tijane je poput Brajana Volša na internetu pretraživao KAKO SE REŠITI TELA

- Na suđenju ubici Tijane Jurić jedan od dokaza je bio to što je on pretraživao kako da se brže uništi telo. Pošto nije mogao da nađe kako se raspada telo čoveka, nastavio je da pretražuje sa telom svinje. Tako da je to bilo jedno od dokaza koje sam ja povezao sa misterioznim nestankom Ane Volš. Ja bih jako voleo da se Ana vrati živa, ali plašim se da je sudbina Ane Volš onakva kakva je iTijanina - kaže Jurić.

Slučaj zbog kog ceo svet bruji Podsetimo, Ana Volš, nestala je 1. januara oko četri sata ujutru kada je izašla iz porodičnoj kući u američkoj državi Masačusetsu, gde je trabala taksijem da ode na bostonski aerodrom kako bi odletela za Vašington gde je morala hitno da se javi na posao. Američki mediji preneli su da je Brajan Volš, koji je u nedelju uhapšen zbog ometanja istrage američke policije o nestanku njegove supruge punih 12 godina lečio se u psihijatrijskoj ustanovi, a otac ga se odrekao i nije želeo da čuje za njega do smrti. Kako prenose američki mediji, iako se za sada sumnjiči samo za ometanje istrage, policija poseduje sve više dokaza da je Volš suprugu ubio u podrumu kuće, zatim njeno telo raskomadao, zavio u tepih i u svom automobilu odvezao 76 kilometara dalje na deponiju, na kojoj se otpad uništava i od njega se proizvodi struja. Kako prenosi "CNN", pozivajući se na izvore bliske istrazi, u istoriji internet pretrage na uređajima Brajana Volša pronađeni su upiti "kako se rešiti tela žene od 52 kilograma" i "kako raskomadati telo".

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs