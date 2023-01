KODNO IME ARKANOVOG DOSIJEA JE BILO "KAFA": Izveštaji bezbednosnih službi otkrivaju NEPOZNATE detalje iz života Željka Ražnatovića

Dosije Željka Ražnatovića Arkana bio je jedan od najtajnijih dokumenata srpskih službi devedesetih godina. Kodno ime tog dosijea bilo je "Kafa". Veoma mali broj ljudi iz samog vrha bezbednosnih struktura znao je da se iza ovog benignog naziva, u stvari, kriju tajne jednog od najopasnijih ljudi u državi: Željka Ražnatovića Arkana, komandanta Srpske dobrovoljačke garde (SDG).

Ako se pitate zašto je upotrebljena reč kafa, ostalo je nepoznato. Da li se to eventualno odnosilo na neke poslove s kafom kojima se bavio u vreme kada je odlučeno da se stavi pod mere ili je reč o nečemu drugom, niko ne može da kaže.

ŠEŠELJ PRETIO ARKANOVOJ ROĐAKI, ZBOG OTKUPA STANA U KOSOVSKOJ

Željko Ražnatović i Vojislav Šešelj bili su u velikom sukobu, ali malo ljudi zna koji su uzroci tolike netrpeljivosti. Jedan od izveštaja otkriva deo pozadine njihove mržnje jednog prema drugom:

foto: EPA, Marina Lopičić

"Od sasvim pouzdanog izvora obavešteni smo da je 17. 2. 1994. sa dežurnim u štabu Srpske dobrovoljačke garde kontaktirala izvesna Jelena Ražnatović. Tom prilikom Jelena je od dežurnog zahtevala da se Kafi prenese da joj prete ljudi Vojislava Šešelja i da hoće da je izbace iz stana koji je otkupila. Jelena je dežurnom saopštila da su Šešeljevi ljudi tom prilikom pretili i Kafi i njegovoj porodici, a da je Kafa može potražiti u Kosovskoj br. 32, na tel. 33..... u PP 'Šutlić'. Napomena u izveštaju: Izvor nas je informisao u kojem su rodbinskom odnosu Jelena i Kafa, ali nas je obavestio da nije reč o užoj rodbinskoj vezi".

"POJEŠĆE TE MRAK ZATO ŠTO SE POZIVAŠ NA MENE"

U jednom od izveštaja operativci koji su prisluškivali Arkana prenose njegov razgovor s izvesnim Perićem iz Bijeljine, koji se odnosi na Ražnatovićevo venčanje s Cecom:

"Kafi je Perić saopštio da je narod u Bijeljini razočaran što će ga venčati Kačavenda, najveći lopov u ovom kraju, ali 'vidi s Kačavendom da s Karadžićem napravi kontakt i da nas (SSJ) ostave na miru'. S tim u vezi, Perić je Kafu obavestio da su izvesni momci u Vlasenici, prijatelji načelnika SUP Majstorovića, pocepali zastavu SSJ i da se zbog ostalih odbora hitno mora rešiti nastali problem.

Istog dana Kafa je kontaktirao s izvesnim Mikom Petrovićem s Novog Beograda i zapretio mu: 'Poješće te mrak što se predstavljaš po gradu u moje ime i uteruješ 26.000 DEM od trojice ljudi iz Peći, a njima sam rekao da ti nikada ne vrate dug".

foto: Screenshot youtube/Mladjen

CENZURA KOD MINIMAKSA

Dobro se pamti gostovanje Arkana u tada popularnoj emisiji "Minimaksovizija", koju je vodio Milovan Ilić Minimaks. Iako je pričao o svemu i svačemu, neke ljude ipak, po prethodnom dogovoru, nije pominjao. O tome svedoči prisluškivani razgovor:

"U kontaktu Kafe s Milovanom Ilićem Minimaksom Ilić, govoreći o koncepciji emisije, traži da Kafa ne daje komentare o Vojislavu Šešelju jer je to tražio Ignjatović, direktor TV Politika. Kafa iznosi mišljenje da o Šešelju nema šta da se kaže jer je toliko sirov i arogantan, ali istovremeno primećuje da je Šešelj zaštićen kao beli medved. Konstatuje da, bez obzira na to što je Tijanić smenjen zbog Šešeljevih napada na Miloševića, sada Ignjatović brani Šešelja".

JA SAM ADVOKAT, DŽELAT I SUDIJA

Arkana se plašio ceo Beograd (i šire), ne bez razloga. Izveštaj od 8. 9. 1994. pokazuje i zbog čega:

"Preko pouzdanog izvora informisani smo da je Kafa ostvario kontakt s Brankom Krcunovićem. U kontaktu Kafa iznosi niz pretnji, navodeći da je on istovremeno advokat, dželat i sudija i traži od Krcunovića da do 12 časova 9. 9. 1994. isplati sve pare Kafinom stricu. Istovremeno daje broj direktnog telefona da bi Krcunović shvatio svu ozbiljnost pretnje i proverio s kim ima posla. Krcunović, pod pretnjom, prihvata da isplati novac".

foto: Screenshot youtube/Mladjen

HAPŠENJE U "JUGOPETROLU" ZBOG 6.000.000 LITARA GORIVA

Najviše para Arkan je prihodovao od trgovine (šverca) gorivom. U tome su mu pomagale i jake veze u državnim preduzećima i institucijama. Posebno mu je bilo važno da ima ljude na visokim pozicijama u državnoj naftnoj kompaniji "Jugopetrol". Ipak, ponekad je dolazilo i do problema, o čemu svedoči jedan od izveštaja:

"Od sasvim pouzdanog izvora obavešteni smo da je dana 12. 5. 1994. s Kafom kontaktirala izvesna Nada (sekretarica Željka Kuzmanovića, jednog od direktora "Jugopetrola" - napomena operativnog radnika).

Tom prilikom Nada je, plačući, obavestila Kafu da su Željka s lisicama u kancelariju doveli inspektori SUP i tako ga izblamirali pred 5.000 ljudi "koji bi za njega dali glavu". Uz konstataciju da su inspektori kod Željka u stanu pronašli trofejni automat, koji je dobio od RSK, Nada je, komentarišući Željkovo hapšenje, istakla Kafi da Željka SUP nema za šta da tereti jer on nema nigde nikakav interes i 'ti dobro znaš da on nema kinte, a za onih šest miliona litara pogotovo jer je to sve urađeno uz znanje Tomića'.

Na kraju je Kafa Nadi obećao da će kod nekih ljudi pokušati da interveniše da bi Kuzmanović bio pušten".

Prislušni uređaji postavljeni u kući Iz dokumenata se jasno vidi da je Arkan bio na merama, kako se u policijskom žargonu naziva prisluškivanje telefonskih razgovora. Ipak, iz pojedinih izveštaja može se s velikom verovatnoćom pretpostaviti i da su mu u kući i službenim prostorijama bili postavljeni prislušni uređaji.

HOĆU NA SVADBI SVE RATNE ZLOČINCE ZA JEDNIM STOLOM

U jeku priprema za venčanje s Cecom Arkan je obavio zanimljiv razgovor s visokim rukovodiocem DB:

"Kafa je pozvao načelnika II Uprave RDB MUP R. Srbije i interesovao se za njegovo pravo ime i prezime da bi njemu i supruzi poslao pozivnicu za predstojeće venčanje. U toku razgovora Kafa je načelnika obavestio da će mu pozivnicu poslati poštom, a da će pozivnicu načelniku RDB MUP R. Srbije odneti lično, kao i da mu je želja da svi 'ratni zločinci budu za jednim stolom'.

S tim u vezi, načelnik II Uprave RDB je Kafu savetovao da ne dozvoli pristup foto-reporterima predstojećem venčanju 'jer su nam i slike nabavili', što je Kafa prihvatio, uz komentar da, kada ceremonija venčanja bude završena, svi foto-reporteri i TV ekipe će napustiti salu u 'Interkontinentalu'.

U toku dana Kafa je pozvao i Miodraga Batričevića (direktor hotela "Mažestik" - napomena operativnog radnika) i obavestio ga da će mu doneti pozivnice za Slavka Mijovića i Milenka Radomana (upravnika Okružnog zatvora u Beogradu - primedba operativnog radnika)".

(Kurir.rs/Republika)