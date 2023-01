"ŠEF KOZA NOSTRE SE PREDAO SVOJEVOLJNO!" Marković o hapšenju Matea Denare: Tražiće sveštenika u zatvoru ZBOG OSEĆAJA KRIVICE

Italijanska specijalna jednica zajedno sa karibinjerima uhapsila je Matea Denaru šefa italijanske mafije koji se nalazio u bekstvu punih 30 godina.

Matea Mesina Denara je uhapšen na privatnoj klinici La Madalena u Palermu. Šef mafije Cosa Nostra prozvan zbog surovosti Dijabolik osuđen je na doživotni zatvor za desetine ubistava, uključujući i ubistvo malog Đuzepea Di Matea, sina Pentita zadavljenog i rastvorenog u kiselini posle skoro dve godine zatočeništva. Za masakre iz 1992. godine, koji su koštali života sudije Falkonea i Borselina, i za napade 1993. u Milanu, Firenci i Rimu. U njegovom hapšenju tokom 3 decenije učestvovale su stotine policajaca.

Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina, gostovao je u emisiji Puls Srbije, dajući novo svetlo na prethodno navedena dešavanja.

- On je pao zahvaljujući saradnji sa građanima. Postoji velika mogućnost da se vođa Koza Nostre svojevoljno predao policiji da se konačno reši. On se krio i hvalio se šta je sve radio. Možda je došlo do nekog kajanja u njemu - otkrio je Marković.

"Tražiće sveštenika"

- On će sigurno tražiti sveštenika da mu se poveri i da svoje grehe pokaže. jer sve ide u tom pravcu. Naravno, treba čestitati našim kolegama u Italiji. Opale su tenzije, uhapsili su šefa Koza Nostre, ali mislim da se on sam predao, zbog toga što je njegova bolest odmakla u nekom pravcu i da je sam želeo da se preda. Neće on priznati da je sve uradio. On se tada samo hvalio da bi sebe postavio u tim mafijaškim krugovima za šefa - ispričao je.

Akcija koja traje 30 godina konačno je završena

- Meni to daje za pravo da sumnjam ono gore. On je uspešno bežao sve ovo vreme. Za sve naše loše stvari čovek koji je u nekoj biti, ako je iole normalan uvek želimo neko pokajanje - rekao je.

Kako izgleda akcija praćenja tokom 30 godina

- Sicilija je jedna zemlja kao kod nas. Država u državi. Jako je teško tamo nešto uspostaviti jer još uvek vladaju mafijaški postulati koje su oni postavili. Moje sumnje idu ka tome da je to sve dogovoreno na neki način. Ali treba čestitati policiji Italije i vojsci koja je uradila ovo maksimalno bezbedno - kazao je Marković.

Da li će Koza Nostra ikad zaista moći da se razbije?

- Razbiće se onda kada više ne bude imala svoje ljude u sudstvu, u vrhu Tužilaštva i vrhu policije - ukazao je on.

