"JETMIR KORISTI JEFTINE TRIKOVE DA NE BI BIO IZRUČEN SRBIJI": Advokat o spornim objavama osumnjičenog za ubistvo studentkinje

Jetmir G. (24) iz Gusinja u Crnog Gori osumnjičen za ubistvo Ivane K. (26) na Zvezdari u Beogradu, još uvek nije uhapšen, a istragom je utvrđeno da je on nakon što je, kako se sumnja, ugušio Ivanu, 23. decembra 2022. napustio Srbiju i autobusom otišao u Crnu Goru.

Dok se Ivanini prijatelji plaše da osumnjičenog pravda neće stići i da je već napustio svoje rodno mesto i otišao "ko zna gde", advokat objašnjava kako Jetmir pokušava da obmane javnost.

Prijatelj Ivane K. koji je takođe planinar kao i ona, ali i osumnjičeni Jetmir, u svojoj ispovesti za Kurir kaže da ne može da veruje da neko može da naudi tako divnom stvorenju kao što je bila Ivana.

- Njega nisam poznavao, ali nju jesam. Bila je u planinarskom domu gde sam ja radio i zbližili smo se kao da mi je rod rođeni. On je planinarski vodič i instruktor, a planinari su posebna fela, oni su kao braća i čuvaju jedni druge. Ne verujem da je ona bila u posebnoj vezi sa njim, sem te koja važi među planinarima, zaštitnička i prijateljska - kaže naš sagovornik.

Ipak, Ivanin prijatelj kaže da se samo plaši da će njen ubica izbeći ruku pravde.

- To nije ljudsko biće, to je monstrum. Plašim se da je već otišao negde i da ga ruka pravde neće stići - kaže on.

Advokat Predrag Savić juče je objasnio da to što Jetmir G. na svoj Instagram sada kači poruke obojene nacionalnom mržnjom prema Srbima, predstavlja "jeftin trik", jer je on pre čitave ove situacije radno dolazio u Beograd i bio vodič brojnim Srbima koji su planinarili na Prokletijama.

- To je smišljeno i verovatno od strane nekog advokata koji poznaje postupak ektsradacije da kaže da će on doživeti progon zbog tih poruka. On pokušava veštački da izazove da, ako ga nadležni uhvate, da postoji razlog da ga ne izruče Srbiji, mislim da nijedna zemlja na svetu ne bi nasela na to - rekao je Savić gostujući na TV Prva i dodao:

- Ako Jetmir bude pronađen i uhapšen u Crnoj Gori, on bi morao da bude izručen, jer postoji ugovor između Srbije i Crne Gore koji kaže da se državljani mogu izručiti ako su izvršili teži oblik krivičnog dela, a njemu se stavlja na teret teško ubistvo - rekao je Savić, gostujući na TV Prva, i dodao "da postoji mogućnost da Srbija ne mora da šalje ni zamolnicu u ovom slučaju, dovoljno je da postoji Interpolova poternica".

Međutim, kao najveći potencijalni problem u ovom slučaju, advokat izdvaja samo mesto gde bi Jetmir mogao da se krije.

- On je planinar i krije se na Prokletijama, to je planina koja omogućava ljudima da se dugo skrivaju. Prokletije su izuzetno pogodne za to - ističe Savić.

Podsetimo, kako je istraga pokazala, sumnja se da je Jetmir G. rukama Ivani stezao usta i nos dok nije izdahnula, pa je zaključao u njen iznajmljeni stan i ključ poneo sa sobom. Ona se branila, te je njegov DNK pronađen ispod njenih noktiju što je bio jedan od ključnih dokaza u istazi.

Činjenice x 27 dana prošlo od ubistva Ivane K. x 12 dana Jetmir G. bio u stanu ubijene x Osumnjičenom preti doživotna robija x DNK osumnjičenog pronađen u stanu i na telu žrtve x Kamere snimile Jetmira G. ispred stana na Zvezdari

