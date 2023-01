MAJKA NESTALE BEOGRAĐANKE PROGOVORILA O ANINOJ SVEKRVI: Nju treba ispitati, jer možda ZNA ŠTO NIKO NE ZNA! FOTO

Majka nestale Beograđanke Ane Volš, Milanka Ljubičić i dalje, posle 17 dana, veruje da je njena ćerka živa.

- Užasno je živeti u neznanju. A, meni je samo bitno da saznam da je Ana živa, ništa drugo me ne zanima. I dalje imam jedan mali tračak nade da je ona živa... kaže Milanka Ljubičić.

Da podsetimo Ani Volš gubi se svaki trag od 1. januara, kada je službeno krenula u Vašington. U okviru istrage uhapšen je suprug Ane Volš,Brajan Volš, a u podrumu kuće pronađeni su tragovi krvi i krvav nož. Pojavio se i dokument na kojem se vidi da je komšija Volšovih policiji javio da ima snimke sigurnosnih kamera koji mogu da budu od pomoći u istrazi.

Sa druge strane, do majke Ane Volš ne stižu nikakve zvanične informacije, osim onih koje vidi u našim medijima. Iako je od nestanka prošlo 17 dana, a više od 20 se nije čula sa ćerkom, veruje da je ona živa.

Ponavlja da je bila kod Ane i Brajana 16 meseci, da ništa loše u njihovom odnosu nije primetila, niti joj se ćerka nekada žalila. Kaže nam i da je Brajan jedinac, da nema brata a ni sestru, a da je rekla da njegova majka, odnosno Anina svekrva Dajana Volš, treba da se ispita, ali ne zato što sumnja u nju.

"Rekla sam da svekrva treba da se sasluša ne zato što u ženu sumnjam, nego zato što smatram lično da treba da se saslušaju članovi porodice. Ništa više, možda nešto zna što niko ne zna. Ja sam bila kod njih 16 meseci, oni su se tako lepo slagali, voleli, troje zlatne dečice imaju. Kao majka ništa loše nisam saznala, ni videla, niti mi se ćerka ikada za bilo šta žalila. Eto, jedan mali tračak nade postoji da je ona živa", kaže Anina majka Milanka.

"Užasno je živeti u neznanju. Ni starija ćerka ništa ne zna. Ne znam ni o unucima ništa. Meni je samo bitno da saznam da je ona živa, to mi je najvažniji cilj i ništa me drugo ne zanima. Ovo što čitam i slušam neću da pričam o tome. Ja verujem da je živa. I meni je samo bitno da mi je dete živo i ništa me drugo ne interesuje", kaže Milanka.

U međuvremenu Anin suprug Brajan Volš, optužen je za njeno ubistvo tri nedelje nakon što je nestala! Brajan Volš je već u pritvoru pod optužbom da je obmanuo policiju.

