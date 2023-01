ŠOKIRANA SAM! BRAJAN ME JE UVERIO DA JE ANA ŽIVA! Majka nestale Beograđanke za Kurir o vesti da joj je zet optužen za ubistvo!

Milanka Ljubičić, majka misteriozno nestale Ane Volš kaže za Kurir da ona i dalje ne veruje u činjenicu da je njen zet Brajan Volš naudio njenoj ćerki.

Pa da podsetimo, američki mediji saopštili su da će se Brajan Volš sutra naći pred sudom i da su prikupljeni dokazi i da će se on tereti za ubistvo, a ne za ometanje istrage kako je to bilo do sada.

- Moj zet ne bi učinio ništa nažao mojoj Ani i ja ne verujem ni u jednu izjavu koja je do sada bila vezana za mogućnost da joj je Brajan naudio - izjavila je za Kurir Milanka i dodala:

- Uverio me je da je Ana dobro i da je živa i ja mu verujem. Šokirana sam novim detaljima da je navodno ubijena, jer ja se i dalje nadam da je ona živa i da je dobro.

Podsetimo, Ana Volš nestala je u 1.januara oko četri sata ujutru kada je napustila porodični dom i taksijem trebala da se uputi na bostonski aerodrom kako bi odletela za Vašington, gde je trebala hitno da se javi na posao.

U podrumu porodične kuće Brajana I Ane Volš istražitelji su pronašli oštećen krvavi nož, sredstva za čišćenje u vrednosti od 450 dolara, a pretražen je i teren kod deponije jer se sumnja da se Brajan rešio Aninog tela tako što je ubacio mašinu koja proizvodi struju.

