BRAJANU NEKO POMOGAO DA UKLONI ANINO TELO! Da li će majka BITI UHAPŠENA? Čuveni forenzičar: Volš prepisao čuveno UBISTVO IZ 1970.

Brajan Volš je optužen za ubistvo supruge Ane Volš!

U dokazima stoji da je u deset kesa za đubre izneo peškire, tepihe i odeću svoje supruge, a da je na tim predmetima nađen i Anin DNK.

Prema nekim izveštajima američkih medija, sumnja se da je Brajan navodno raskomadao telo supruge i spalio ga, ali to još niko nije zvanično potvrdio.

foto: EPA Craig Walker/ Pool

Utvrđeno je da je Brajan iz sata u sat pretraživao na ajpedu svog sina sledeće ključne rečenice: "Kako se otarasiti tela žene od 50 kilograma", "kada leš u raspadanju počinje da smrdi", "možeš li biti osuđen za ubistvo bez tela", "može li da se identifikuje telo ako su zubi smrskani", "koliko DNK ostaje na površini" i "kako možeš da naslediš nekog ko je nestao".

Gosti Usijanja bili su forenzičar Časlav Ristić i advokatica Zora Dobričanin-Nikodinović.

Аdvokatica je prvo otkrila da li su sada sve sumnje razrešene i da li se privodi kraj u slučaju nestanka Beograđanke Ane Volš.

- Njihov pravosudni sistem je drugačiji od našeg. Trenutno je zastupljen viši stepen sumnje, a tužilaštvo ima više dokaza nego što je posedovalo do sada. Pritom, SAD su ozbiljna zemlja sa ozbiljnim tehničkim mogućnostima. Samim tim smatram da nestanak Ane Volš neće ostati nerazjašnjen - poručila je Dobričanin-Nikodinović.

foto: Kurir televizija

S obzirom na to da je Ristić od početka iznosio tvrdnje koje su se ispostavile kao tačne, ovog puta je pokušao da iznese rekonstrukciju celog zlodela.

- Brajan četiri dana nije prijavio ubistvo, a kada je kontaktirao policiju sve što je rekao od tada je laž. Rekao je da je otišla ujutru za Vašington, međutim, to nije tačno, rekao je i da je ponela telefon, a ispostavilo se da je on bio danima kod kuće. Sa strane forenzike, sasvim je dovoljno da sa trenutnim dokazima dobije 40 godina zatvora - rekao je Ristić.

Nakon toga, forenzičar je rekao da je ovo ubistvo prepisano iz 1970. godine, a da je DNK na nožu nesporan.

- Brajan je prepisao ubistvo iz 1970. godine koje se dogodilo u Americi i u kojem takođe nije pronađeno telo. Tada je čuveni profesor Harvarda Alan Deršovic branio tog muža koji je iskasapio svoju suprugu i bacio delove tela, a telo nikada nije pronađeno. Takođe je bio trag krvi na nožu, čak je i na licu imao tragove borbe sa žrtvom, ali tela nema. On je to i rekao na završnoj reči u sudnici "Sve ste nam doneli, ali tela nema". Doduše, on je osuđen na doživotnu robiju iako telo nije pronađeno - rekao je Ristić.

01:16 DA LI JE BRAJAN IMAO POMAGAČE U UBISTVU?! Forenzičar OBRNUO SITUACIJU izjavom: Njegova majka može biti optužena, ZBOG OVOGA!

Nedugo zatim, Ristić je odgonetnuo svoju tvrdnju na to da li je Brajan imao pomagače u ubistvu.

- Prilikom izvođenja krivičnog dela nije imao pomagača, ali da mu je majka pomagala za prikrivanje zločina, jer je u okolini njene kuće bacao kese, to je moguće. Možemo da očekujemo da još neko bude optužen, pa čak i njegova majka. Zasad imamo to da je on optužen, ali ne isključujemo mogućnost da optužena može biti i njegova majka - rekao je forenzičar.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs