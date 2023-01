SLUČAJ ANE VOLŠ KAO SERIJA! Spasić: U Srbiji ima sigurno 10.000 ljudi koji mogu da reše ovaj slučaj, ali evo FBI ne može (VIDEO)

Ana Volš, prema otkriću istražitelja, na svom imenu imala je četiri vredne nekretnine. Njen suprug posle ubistva, na internetu je pretraživao "koliko treba da prođe od nečijeg nestanka da bi se nasledila imovina".

Brajan Volš koji je optužen da je 1. januara u njihovoj porodičnoj kući u mestu Kohaset kraj Bostona ubio suprugu, Anu Volš najverovatnije je brutalno isekao suprugu i bacio delove njenog tela na deponije, a sve zbog imovine od 2,8 miliona dolara!

foto: EPA Craig Walker/ Pool

Božidar Spasić, bivši pripadnik Službe državne bezbednosti i Dejan Jelača, glumac i novinar gostovali su u jutarnjem programu TV Kurira i govorili o novostima povodom nestanka Ane Volš, srpkinje koja je živela i radila u Americi.

Jelača se u razgovor uključio putem video linka, uživo iz Amerike, komentarišući ogromno interesovanje u američkim medijima.

- Dešavanja slična ovima, česta su ovde u Americi. Neverovatno je interesovanje medija u Americi povodom ovog slučaja. Američki mediji pišu i o tome da je Ana ubijena zbog para i nekretnina, jer je suprug hteo da prisvoji sve za sebe. Ono što se dešava, a mislim da je tu akcenat, je šta se dešavalo u toj noći između 31. decembra i 1. januara. Od četiri ujutru kreće pretraga na internetu, onih jezivih pitanja internetu. Mislim da on ovo nije planirao, jer da jeste, drugačiji bi scenario bio - izneo je mišljenje Jelača.

Prema navodima voditeljke, da su mnoge mračne tajne vezane za porodicu Volš, kao i da je majka Brajana Volša, Dijana Volš, uključena u ubistvo, Jelača je naglasio da se američka javnost ne bavi ovim pitanjima u dovoljnoj meri, što je, kako je rekao, čudno.

05:32 OVO JE SUŠTINSKI TRAGIČAN DOGAĐAJ!

- Interesantno je da se američki mediji ne bave njegovom porodicom u toj meri. Nema nikakvih dokaza da se majka Brajana bavila ovim. Iako su kese bačene neposredno u blizini njegove kuće. Ono čime se mediji bave je reakcija Anine majke iz Beograda, a to je da ona i dalje ne veruje i ne može da veruje da je on u stanju da uradi ovako nešto - rekao je Jelača.

Spasić je izvukao epilog, hronološki poređao dogadjaje, od samog početka do sada.

- Rekao bih da neko već sprema film na ovu temu u Holivudu. Imamo situaciju da ne znamo i dalje gde je Ana Volš. Mi smo na početku samo pogledali prvu vest, ovlaš, nestanak, nakon toga se njena majka odmah oglasila koja je rekla da je njihov brak bio idealan. Znali smo da je ona odavde da je živela u Americi. Šta se posle dogodilo đavo bi znao - započeo je Spasić i nastavio:

- Proces se razvijao tako što su počele da pristižu informacije, a ja sam bio ljut jer smo mi imali te informacije iz desete ruke, to me je najviše ljutilo! Najviše me je ljutila ona priča da je Ana unuka generala Ljubičića, nakon čega se javio njegov sin i demantovao sve - ispričao je on.

foto: Kurir tv

U nastavku razvoja priče, okarakterisao je kako su srpski mediji u ovom tragičnom slučaju počeli da podražavaju stil oglašavanja Zapadnih medija.

- Dalje se razvijala priča, pa smo mi počeli da pratimo američki stil izražavanja, "jeste ručao, nije ručao, jel ste mu videli pogled" i slično, a zaključuje se da je ovo jedan tragični događaj, suštinski tragičan događaj! Čekajte, ljudi, ne možete ništa dokazati dok Tužilaštvo ne dokaže. Amerika ima taj sistem bombardovanja informacijama - rekao je i dopunio:

- Sada je tek situacija stabilizovana, i sada pratimo to kao neku seriju. Gledamo informacije kao seriju. Podignuta je optužnica, on sad ide u Viši sud, ali nas to ništa ne zanima, nas zanima da li je on nju ubio zbog para, nas zanimaju te sitnice. Ima jedina latinska izreka: Ako svetina želi da bude varana, neka bude varana! - naglasio je, misleći na karakter mase u Srbiji koja je ovom temom zainteresovana zbog porekla Ane Volš, kao i zbog nedostatka interesovanja za druge teme.

02:17 Ako svetina želi da bude varana, neka bude varana!

- U našoj zemlji trenutno ima sigurno 10.000 ljudi koji mogu da reše ovaj slučaj, ali evo FBI i mi, ne možemo da ga rešimo! - zaključio je Spasić slučaj Ane Volš.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.