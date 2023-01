"BIO JE TU UKP, 5 INSPEKTORA..." Vuk Mob se oglasio posle jezivog napada SATAROM na njegovog druga! Evo šta je sve rekao POLICIJI

Reper Vuk Mob tvrdi da se on pojavio jutros u Urgentnom centru gde je hitno dovezen njegov drug kog su nepoznati muškarci napali satarom i iskapili u jednom kafiću na Ceraku.

Kako je reper kazao, on je u trenutku krvavog pira bio na sasvim drugom mestu, na jednom 18. rođendanu.

- Ja nisam ni bio tamo u tom kafiću u kojem je moj drug napadnut satarom. Bio sam na jednom 18. rođendanu kada sam saznao da je moj drug napadnut u kafiću na Ceraku. Odmah sam otišao, ali sam stigao dosta kasno i kafić je već bio zatvoren. Otišao sam u Urgentni centar i to je sve. Ne znam ko je mene povezao s tim - kazao je Vuk Mob, a na pitanje da li zna u kakvom je stanju njegov prijatelj kojeg su nepoznati muškarci napali satarom, reper je rekao:

foto: Nemanja Nikolić, KurirTV

- Ne znam, i dalje je u Urgentnom, sad to moram da proverim.

Objasnio je i zašto je bio u policiji:

- Kada sam otišao do Urgentnog uzeli su mi ličnu kartu jer je tamo bio UKP. Pet inspektora je bilo, deset ljudi iz UKP. Vratio sam se u kraj da vidim šta je bilo, ali tu su me uhvatili inspektori i krenuli su da me drljaju. Rekao sam im: "Ljudi, sa mnom nemate šta da pričate! I da znam neću vam reći." I to je to!

Podsetimo, policija je došla na mesto zločina, ali kako se navodi, konobarice su počele da brišu krv sa poda, tvri izvor Kurira.

- U Urgentni centar odmah po prijemu izbodenih stigao je i poznati reper i rijaliti učesnik Vuk Mob, ali se još proverava da li je bio svedok ubadanja ili je samo došao da vidi u kakvom su stanju teško povređeni koje možda poznaje od ranije - otkriva izvor Kurira.

kurir.rs/informer

Bonus video:

00:03 VUK MOB I PAULA HUBLIN NERAZDVOJNI! Isplivao snimak, HRVATICVA LJUBILA repera u vrat, on sve snimio i odmah se POHVALIO! (VIDEO)