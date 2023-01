HOROR! MUČIO DEVOJKU, PA JOJ MAŠINICOM OŠIŠAO KOSU! Nasilnik iz Obrenovca uhapšen nak što je brutalno mučio svoju partnerku

Policija u Obrenovcu uhapsila je U.M. (37) zbog sumnje da je u sredu u stanu nakon svađe tukao, mučio, zlostavljao, pa na kraju svojoj devojci ošišao kosu pomoću mašinice, saznaje "Telegraf.rs".

Njemu je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu određeno policijsko zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog dela Zlostavljanje. On će danas izneti svoju odbranu.

- Nesrećna devojka (22) izjavila je da je bila u stanu sa svojim momkom i da su se u jednom trenutku posvađali. To im nije bio prvi put. Međutim, on je zatim počeo da je udara rukama i nogama. Kada je pokušala da pobegne on je seo na nju, a zatim počeo da skače po njenom telu - kaže naš sagovornik blizak istrazi.

Nezvanično, u jednom trenutku uzeo je mašinicu i ošiašao joj kosu. Tada ju je izbacio na ulicu.

Kurir.rs/Telegraf.rs