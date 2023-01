ANA, GDE SI SINE? NIJE MI DOBRO: Potresna ispovest majke nestale Beograđanke, otkrila kako su tekli poslednji razgovori sa ćerkom

Poslednju poruku od svoje ćerke Ane Volš, Milanka Ljubičić primila je 26. decembra u popodnevnim satima, pet dana pre nestanka. Samo jedno "ok". Pet dana kasnije, 31. decembra, minut pre ponoći, Ana je majku i pozvala poslednji put. U potresnoj ispovesti Milanka priča da ne može sebi da oprosti što se tada nije javila.

Milanka Ljubičić u svojoj najpotresnijoj ispovesti do sada, kroz suze je ispričala kako su tekli poslednji razgovori sa njenom ćerkom Anom kojoj se svaki trag gubi u novogodišnjoj noći u mestu Kohaset u Masačusetsu. Ona je pokazala i prepiske koje je razmenjivala sa ćerkom preko "Vibera", a u kojima je Ana najpre zamolila da što pre dođe u Vašington, piše Blic.

Ovo je celokupna prepiska koju su Ana i Milanka razmenjivale od 25. pa sve do 31. decembra kada je zabeležen i poslednji poziv.

25. decembar (Ana šalje majci poruku u 19.18 sati)

Ana: "Ćao mama.

Je l' bi mogla sutra da dođeš za Vašington"

Milanka: "Kako to misliš i zašto mi to sada kažeš. Trebalo je koji dan ranije reći."

Iz sledeće poruke Ane Volš se odmah moglo naslutiti da nešto ozbiljno nije u redu u njenom braku budući da je odmah prešla na stvar.

Ana: "Brajan i ja se ne slažemo"

Milanka: "Oko čega"

Ana: "Dece"

Milanka: "Možda mogu za 7 dana. Moram i lekove da uzmem. Pogotovo insuline. Ne znam koliko bih ostala. U martu imam vaskularnog hirurga."

Ana: "Sutra

Pliz

Na dva meseca"

Milanka: "U koliko sati je sutra let"

Ana: "U 7h. Ili 13:30h"

Milanka: "Da li ću stići za 13:30; Da li može prekosutra u 13:30; Odgovaralo bi mi najviše za 7 dana; Za mene je ovo suviše kratko vreme"

Ana: "Ok"

Milanka: "Šta znači ok"

Ana: "Ok sledeće nedelje"

Milanka je potom poslala nekoliko uzastopnih poruka ćerki kako bi odredile tačan datum njenog dolaska u Vašington.

Milanka: "Sledeće nedelje putujem. Je li to to znači? To znači koji datum otprilike? Da se organizujem; Sledeća je već sutra; Je li to to ili ona sledeća; Tj. posle 01.01.2023. Najviše da bih se spremila kako treba oko 07.01. bi odgovaralo; Nije meni problem da se spakujem, nego lekovi i doktori za sve to. Ja sam hroničar po mnogim pitanjima; Mislim da razumeš sve ovo, a ne da ja nešto neću. Daleko bilo; Teška situacija."

Ana je zatim pozvala majku preko video-poziva i taj razgovor trajao je 16 sekundi, da bi Milanka dva minuta kasnije uzvratila poziv. Tada su razgovarale 13 minuta.

Sat vremena kasnije, Milanka je pitala ćerku za aparat za pritisak, pa se pretpostavlja da su u tih 13 minuta razrešile i konačan datum dolaska iako nam Milanka nije precizirala kako je tekao taj razgovor.

Milanka: "Da li ti je aparat za merenje pritiska u Vašingtonu da ne nosim odavde?"

Ana je majci odgvorila tek nakon 3 i nešto sata, odnosno već 26. decembra.

26. decembar (Ana odgovara u 1.43 sata ujutro)

Ana: "Jeste."

Milanka se tek tog jutra, u 8.53 sati ponovo javila ćerki.

Milanka: "Da li treba za putovanje PCR test na koronu, i maske?

Ja u martu imam kontrolu kod vaskularnog. Nije određen datum. Može biti i u drugoj polovini marta, samo ako ima termina. On radi ambulantu utorkom. Tada moram biti ovde. Za putovanje volim da idem preko Istambula. Malo sam se navikla.

Verovatno nosim mali kofer.

Možda može i preko Njujorka, ali ne znam koliko je daleko od Vašingtona da bi došla kolima po mene.

Odgvori mi molim te na ova pitanja?"

Ana ponovo nekoliko sati nije odgovara majci na poruke, te se konačno oglasila, ali u drugačijem tonu.

Ana: "Ne treba

Ok

Možda neće trebati da dolaziš"

Milanka: "Kako sada to. Šta je sada?

U svakom slučaju vama hvala!"

Ana: "Pravimo plan.

Verovatno za februar"

Milanka: "Ja odustajem od svega toga. Ne mogu dolaziti. Kasno mi je."

Ana je zatim u 17.14 poslala, ispostaviće se, poslednju poruku majci.

Ana: "Ok"

Nakon ovoga Ana i Milanka narednih pet dana nisu razmenjivale ni poruke ni pozove preko "Vibera", a poslednji poziv Ana je uputila majci samo minut pre ponoći u novogodišnjoj noći.

- Muči me i proganja što nisam odmah otišla. Možda se ništa od ovoga ne bi desilo - kaže Milanka koja tek sada postaje svesna da ćerku možda više nikad neće videti.

5. januar (Milanka bezuspešno pokušava da stupi u kontakt s ćerkom)

Ne sluteći šta se dešava preko okeana, Milanka je ćerki 1. ujutro čestitala Novu godinu.

Milanka: "Srećna vam Nova 2023. i božićni praznici! Pozdrav!"

Pet dana kasnije, zabrinuta Milanka ponovo je pisala ćerki.

Milanka: "Ana, gde si sine? Nije mi dobro

Što mi se ne javiš na poruku"

I sutradan je pokušala da stupi u kontakt sa ćerkom, poslednji put.

Milanka: "Gde si?"

Milanka nam je rekla i da je Ana iz Beograda u Ameriku otišla 7. decembra jer je njenom najmlađem detetu bio rođendan desetak dana kasnije. Celoj priči zastrašujuću notu daje činjenica da je Anin suprug Brajan Volš već 27. decembra, samo dan nakon što je Ana razmenila poslednju poruku sa majkom, počeo da na "Guglu" pretražuje: Koja je najbolja država za razvod za muškarce? Sve navedeno nagoveštava da je brak Ane i Brajana bio u velikoj krizi iza čega se možda krije i motiv ubistva.

Podsetimo, Ani Volš se izgubio svaki trag u noći između 31. decembra i 1. januara. Njen suprug Brajan Volš prijavio je njen nestanak tek tri dana kasnije. Istragom je utvrđeno da je on opstruisao istragu, a u podrumu kuće pronađeni su tragovi krvi i krvav nož. Takođe, na smetlištu su pronađene krvave krpe i tepih, te američka policija sumnja na najstrašniji scenario. Brajan Volš se nalazi u istražnom zatvoru, gde čeka epilog istrage, a u međuvremenu je optužen i za Anino ubistvo.

