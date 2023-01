MISTERIJA SADA POSTAJE JOŠ VEĆA: Aninoj majci s ovom slikom stigla novogodišnja čestitka od ćerke iz Amerike, veruje da je živa

BEOGRAD - I dalje ništa ne znam o mojoj Ani, sve čekam da mi se javi, neki instinkt me tera da verujem da je ona živa. To me i drži u životu. To je izjavila Milanka Ljubičić, majka Ane Volš (39) koja je nestala 1. januara u Bostonu, gde je zasnovala porodicu.

Pre nepunih nedelju dana njen suprug Brajan (47) optužen je za ubistvo, nakon što je prethodno bio uhapšen zbog sumnje da je ometao policijsku istragu nakon prijave nestanka rođene Beograđanke.

Milanka kaže za Novosti da i dalje ne može da veruje da je Brajan bio sposoban da počini zločin. Kaže da je informacije o tome šta se dešava u postupku pred američkim pravosuđem do sada dobijala samo putem medija. Međutim, po svoj prilici ona će sve ono što je interesuje, a za šta postoje zvanična dokumenta, moći uskoro da dobije.

foto: Privatna Arhiva

- Juče ujutru su me pozvali iz Ministarstva spoljnih poslova - kaže Milanka. - Nisam davala nikakvu izjavu nego sam potpisala papire kojima se traži od suda u Bostonu da mi pošalju sve što imaju o slučaju nestanka moje Ane.

Milanka navodi i da joj niko nije ponudio da pred sudom u SAD ima svog advokata, tačnije punomoćnika koji će da zastupa interese Anine porodice. Tu misli na sebe i na svoju stariju ćerku Aleksandru koja živi u Kanadi.

Čestitka stigla pre par dana

Milanka Ljubičić je rekla da je pre nekoliko dana dobila božićnu i novogodišnju čestitku, koju joj je ćerka poslala 19. decembra prošle godine. Takve čestitke dobilo je još nekoliko članova njihove uže porodice.

- Čestitka je sa slikama na kojima su Ana, Brajan i dečaci. Potpisali su je moja ćerka i zet. Na slikama su nasmejani, Bože kao da je sve u najboljem redu. Na pitanje da li je Aleksandra spremna da preuzme brigu o Anina tri sina starih šest, četiri i dve godine, Milanka kaže da je bilo reči o tome, ali otom-potom:

foto: AP Greg Derr, Privatna Arhiva

- Videćemo šta će biti po ovom pitanju. Mislim da bi tu najveći problem mogla da bude činjenica što dečaci imaju američko državljanstvo, a moja ćerka kanadsko i srpsko.

Trojica dečaka su nakon Brajanovog hapšenja nekoliko dana proveli kod njegove majke, da bi ih zatim preuzeli iz nadležne socijalne ustanove. Mališani su prema onome što pišu američki mediji zajedno, nisu ih razdvojili jer bi to predstavljalo dodatnu traumu za njih.

Milanka Ljubičić, majka Beograđanke Ane Volš za čije je ubistvo u SAD optužen njen suprug, potpisala je zahtev za pribavljanje zvaničinog izveštaja o nestanku njene ćerke u SAD i svih potrebnih dokumenata u vezi s tim slučajem, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Kako je navedeno, Ministarstvo je po hitnom postupku taj zahtev uputilo Generalnom konzulatu Srbije u Njujorku na dalje postupanje, odnosno pribavljanje potrebnih izveštaja i podataka o predmetnom slučaju od nadležnih organa SAD.

Nedavno su Anini prijatelji uputili molbu nadležnima da dečake ne razdvajaju, ukoliko bi ih smestili u neku hraniteljsku porodicu, a Nataša Skaj, koja vodi jednu fondaciju čiji je član bila i Ana, kazala je da je spremna da ona preuzme brigu o deci. Protekle srede Brajan Volš se po drugi put našao pred sudom, kada je tužiteljka pročitala niz dokaza koji ga terete za najteži zločin.

Prema onome što se tvrdi, on je od 1. januara, kada je Ana poslednji put viđena, pa sve do 4. kada je prijavljen njen nestanak, preko sinovljevog ajpeda tražio informacije na internetu koje se odnose na to kako prikriti zločin. Pored toga, interesovalo ga je i koliko mora da prođe od nestanka bliske osobe kako bi mogla da se nasledi njena imovina.

Kurir.rs/Novosti