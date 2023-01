SLOMILA SAM SE, SVAKI DAN MI JE SVE TEŽE: Majka Ane Volš za Kurir objasnila ZAŠTO NE VERUJE nikome: Loše sam, ne gledam ni TV

Nisam živa i razbolela sam od kad nema moje Ane! Prestala sam da čitam vesti i gledam TV, a svaki dan mi je sve teže i teže i sve se nadam da će se moja ćerka pojaviti na kućnom pragu živa i zdrava.

Milanka Ljubičić, majka Ane Volš (39), za čije se ubistvo u Americi sumnjiči njen suprug Brajan, kaže za Kurir da ne može da se nosi sa činjenicom da joj je ćerka nestala, a kamoli s tim da je ubijena.

Beograđanka, koja je otišla u Ameriku 2005. godine, podsetimo, nestala je 1. januara najverovatnije je nasmrt pretučena, zatim raskomadana i bačena na deponiju, a tužilaštvo za ovaj užasan zločin tereti njenog muža Brajana koji je i uhapšen.

ana i brajan volš foto: Facebook Printscreen

Anina majka Milanka u Beogradu čeka vesti o ćerki i kako kaže, dok ne dobije zvanične informacije od američke policije da joj je ćerka ubijena, ona u to ne može da veruje.

- Svaki dan mi je sve teže i teže, slomila sam se! Prestala sam da čitam vesti i gledam TV. Čim nešto vidim za moju Anu skoči mi pritisak i ne osećam se dobro. Čujem se sa drugom ćerkom iz Kanade. Ni ona kao ni ja ne veruje da je Ana mrtva, kao i da ju je Brajan ubio. Nama je teško da poverujemo u to, zato sam tražila zvanične informacije preko Ministarstva spoljnih poslova i dok ne dobijem te papire ne verujem ni u šta - rekla je Milanka, dodajući da sedi sama u četiri zida i da joj uopšte nije lako.

Neutešna žena kaže i da je razgovarala saljudima u ministrastvu, gde im je navela svoja saznanja o svojoj ćerki.

milanka sa ćerkom anom volš foto: Privatna Arhiva

- Ja sam njima rekla da ja o svojoj ćerki nisam dobila ni jednu zvaničnu informaciju. Sve što znam, znam iz medija i teško mi je da poverujem u sve to, zbog toga su mi neophodne zvanične informacije američkih nadležnih organa - kaže nam Milanka i dodaje:

- S druge strane, i ja sam njima dala podatke koje ja znam. Ispričala sam im kada sam se poslednji put čula s Anom, kako je tekao naš razgovor, da li sam primetila nešto sumnjivo, čudno... Sve što znam o njenom i Brajanovom odnosu ja sam im rekla, pa se nadam da ću uskoro dobiti povratnu informaciju.

Milanka kaže i da za Aninu i Brajanovu decu ne zna ništa novo, sem da o njima brine Centar za socijalni rad.

milanka neutešna nakon nestanka ćerke foto: Zorana Jevtić

- Deca su kod njih i nemam nikakv kontakt s njima da vidim kako su. Takođe, ne znam ni da li su im rekli da im majke nema, a da im je otac uhapšen, niti znam kako se osećaju dečica. Zabrinuta sam i za njih, oni su mali, sve ovo je nezmislivo - kaže Milanka i dodaje:

- Sve se nadam da će se pojaviti moja Ana. Moja nada neće prestati dok mi zvanično ne kažu da je više nema.

brajan volš na suđenju foto: EPA Craig Walker/ Pool

Podsetimo, Brajan Volš uhapšen je pre tri nedelje zbog ometanja istrage u vezi nestanka njegove supruge Ane Volš, međutim kada su američki istražitelji prikupili brojne dokaze i DNK tragove on se u sredu našao pred sudom, a krivično delo mu je prekvalifikovana na ubistvo supruge, čije je telo, kako se sumnja, raskomadao u podrumu njihove porodične kuće i bacio na deponiju.

- Sa te deponije smeće se nosi u spalionicu u trajno se uništava, tako da Anino telo verovatno nikada neće biti nađeno. Ipak, ono što tereti Brajana jesu tragovi njene krvi na nožu, testeri, sekiri, kesama, zaštitnom odelu koje je on kupio, papučama... Takođe, na tim stvarima izolovan je i njegov DNK trag, tako da tužilaštvo smatra da ima pregršt dokaza protiv njega - navodi izvor i dodaje da je posebno morbidno to što je Brajan od 1. do 3. januara na Guglu pretraživao "kako da se reši tela", "da li može da bude osuđen za ubistvo ako se nikada ne nađe telo žrtve", "da li može da se identifikuje leš bez zuba", "koliko dugo vremena treba da prođe da bi telo počelo da smrdi" i slično.

