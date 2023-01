"STRELJANA SE KORISTI I ZA IZVRŠENJE SAMOUBISTVA!" Mladiću se zaglavio pištolj, on ga okrenuo ka sebi i ispalio SMRTONOSNI HITAC

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je mladić izgubio život nesrećnim slučajem. Kako nezvanično saznajemo, zaglavio se pištolj CZ 99, On ga je navodno okrenuo ka sebi i opalio metak pravo u grudi.

O ovom nesrećnom slučaju govorili su u jurarnjem programu Kurir televizije Dejan Radenković, bivši visoki funkcioner MUP-a i Vladimir Savić, bivši pripadnik službe bezbednosti

- Prvo moram da izrazim najdublje saučešće porodici nastradalog mladića i da pružim veliku podršku instruktorskom timu centra za policijsku obuku, jer je to izuzetno stresna situacija koja može da se odrazi na sve njih - rekao je Savić.

Istakao je da se pre stupanja na vatrenu liniju u strelištima za vežbu prolazi stroga procedura i opisao kako ona izglada.

- Postoje određene mere procedure na samom strlištu. Svaki instruktor prolazi detaljnu obuku. Pre samog gađanja obavlja se razgovor. Instruktori pitaju, da li ste dobro spavali, da li imate nekih problema porodičnih ili ljubavnih i td. - kaže Savić i dodaje:

- Kada dođe do zastoja oružja, osnovno pravilo jeste da pištolj uvek ostane u smeru mete. Podiže se prva slobodna ruka. Pištolj ne sme da se okreće ni u jednom smeru, a pogotovo ne prema sebi. Neki međutim to ne rade iz različitih razloga. Bude ih sramota, a neko, nažalost, koristi priliku da izvrši suicid. Najviše me je pogodilo što javnost odmah baca drvlje i kamenje na instruktore.

Optužnica protiv Zvicera

Radenković je zamoljen da prokomentariše optužnicu specijalnog suda u Crnoj Gori protiv 18 lica uključujući Radoja Zvicera i Milana Vuletića za ubistvo Jovana Vukotića i Jovana Jovanovića u Istambulu.

- Ja sam impresioniran da su se u Crnoj Gori pokrenuli sa mrtve tačke. Oni su dozvolili da im se u maloj Crnoj Gori oforme dva jaka klana koji ne deluju samo u Crnoj Gori već mnogo šire.

- Ovo sve uliva nadu da borba protiv organizovanog kriminala nema alternativu i da su se udružile sve policijske snage koje će dovesti do hapšenja članova kriminalnih grupa - rekao je Radenković i pohvalio tursku policiju za akciju u Isptambulu, izrazivši uverenje da će isplivati novi detalji o ubistvu koje se u tom gradu dogodilo.

