UBIO ROĐAKE DA BI VRATIO DUG! Detalji optužnice za ubistvo porodice Đokić: Upucao ih, polio gorivom, zapalio i gurnuo u jamu

Goran Džonić iz Moravca optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Nišu tereti se da je iz koristoljublja počinio teško ubistvo brata od tetke Gorana (57), njegove supruge Gordane (56) i ćerke Lidije (26) iz Aleksinca u nameri da dođe do novca kako bi vratio dug od 10.000 evra koje je pozajmio kako bi kupio i renovirao kuću za jednog od sinova.

Kako se navodi u optužnici u koju je “Blic” imao uvid, on je optužen da je detaljno isplanirao zločin, koji je izvršio 27.septembra godine u periodu od 00.22 do 03.05 časova, u ataru sela Moravac kod Aleksinca, u stanju uračunljivosti, znajući da Đokić ima menjačnicu u i u uverenju da deo novca koji koristi za menjačke poslove nosi sa sobom ili drži u svom putničkom motornom vozilu marke „foklsvagen pasat“.

Zbog toga je pratio njegovo kretanje te kada je dana 26.septembra 2021. godine video da je pomenutim automobilom Đokić sa suprugom I ćerkom došao u posetu svojoj majci i znajući da će se oni iste večeri automobilom vratiti u stan u Aleksincu gde su živeli, odlučio je,navodi se u optužnici, da ih u povratku zaustavi, a potom liši života i oduzme novac.

foto: Privatna Arhiva, Kurir/D.Ilić

Prema navodima optužnice on je u toj nameri oko ponoći otišao do dela puta od pružnog prelaza do raskrsnice gde se ulica ukršta sa magistralnim putem br. 217 Aleksinac – selo Tešica, a gde ga je Đokić video i zbog rodbinskih veza i odnosa poverenja zaustavio svoj automobil, te je okrivljeni ušao u automobil, seo na zadnje sedište iza vozača i izvadio pištolj marke „Pietro Beretta Gardone V.T. – Mod. 34“ koje je neovlašćeno nabavio, držao i nosio. Oružje je odmah uperio u pravcu oštećenih I naveo Đokića da sa magistralnog puta Aleksinac - Tešica automobilom siđe na zemljani put pored osnovne škole u Moravcu koji put vodi ka reci Južnoj Moravi i ode do šljunkom posutog platoa u blizini napuštene separacije.

Kako stoji u optužnici tu je pucanjem iz tog oružja lišio života svo troje oštećenih, i to najpre u vozilu jednim hicem Gorana Đokića, a potom van vozila sa po dva hica njegovu suprugu Gordanu I ćerku Lidiju, koji su premiluli na licu mesta od zadobijenih povreda. Goran je pogođem jednim metkom u glavu, a Gordana I Lidija po jednom u grudi i glavu.

foto: Kurir/D.Ilić, Privatna Arhiva

- Nakon toga je njihova tela pored jame u okviru platoa gorivom polio, zapalio i gurnuo u jamu, a zatim vozilom marke „pasat“ krenuo ka selu Tešica i preko Južne Morave došao do mesta zvanog Vladine bare gde je u vozilu pronašao i oduzeo strani novac u ukupnom iznosu od 160 američkih dolara u apoenima od po jedan dolar, domaći novac u iznosu 1.380.000,00 dinara u različitim apoenima, 27.130 eura u različitim apoenima, 3.940 švajcarskih franaka u različitim apoenima i 1.690 američkih dolara u različitim apoenima, pa je vozilo zapalio, stoji u optužnici VJT Niš.

Džonić se zatim se vratio u Moravac i u kući u izgradnji u Moravcu na magistralnom putu br. 217 koju koristi njegov sin Stefan ostavio novac.

foto: M. S.

- U kupatilu je ostavio 160 dolara, u pomoćnoj prostoriji pored kuće u beloj kutiji 768.000,00 dinara, a u voćnjaku iza kuće 612.000,00 dinara, 3.940 švajcarskih franaka, 1.690 dolara i 17.130 evra zakopavši ovaj novac ispod drveta, dok je 10.000 evra na ime pozajmice vratio rođaku D.D., pri čemu je bio svestan svog dela čije je izvršenje hteo i svestan zabranjenosti dela, navod se u optužnici.

Na ovaj način je Džonić izvršio izvršio krivično delo teško ubistvo iz čl. 114 st. 1 tač. 11 u vezi tač. 5 KZ u sticaju sa krivičnim delom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348 st. 4 u vezi st. 1 KZ.

foto: Kurir

Džonić se tereti I da je posedovao minuciju koja je pronađena u njegovoj kući I u pomoćnom objektu kuće u izgradnji pored magistralnog puta koju je sređivao za sina. Pronađeno je ukupno oko 120 metaka raznog kalibra čime se Džonić tereti I da je počinio krivično delo medozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348 st. 1 KZ .

Suđenje Goranu Džoniću počeće 22.februara u 12.30 časova za kada je zakazano pripremno ročište.

HRONOLOGIJA ZLOČINA

Goran Đokić (57), njegova supruga Gordana (56) i ćerka Lidija (26) iz Aleksinca ubijeni su 27.septembra 2021.godine nakon što su iz Moravca krenuli za Aleksinac.

Nakon opsežne policijske portage njihova ugljenisana tela pronađena su 2. oktobra u ataru Moravca a spaljeni automobil „folkasvagen pasat“ u ataru 12 kilometara udaljenog sela Tešica.

Zbog sumnje da su počinili teško ubistvo krajem oktobra prvo je uhapšen Đokićev brat od tetke, penzionisani vatrogasac Goran Džonić, a potom i dvojica njegovih sinova Milan i Stefan, kao i braća Kostadin i Aleksandar Milošević, poznati kao braća Jojke.

Braća Jojke i Milan Džonić, prvi sin Gorana Džonića, u martu su pušteni iz pritvora jer ih ni grafološko veštačenje ni drugi dokazi prikupljeni u istrazi ne povezuju sa zločinom a na kraju je obustavljena istraga I protiv Stefana Džonića.

foto: Kurir

Svi dokazi, za sada povezuju samo Gorana Džonića. Njegov DNK je na novcu i vreći sa 40.000 evra, iskopanoj iz voćnjakakao i na pištolju koji je nađen sakriven nakon što je on ispričao policiji gde se nalazi a za koji je balističkim veštačenjem utvrđeno da je iz njega ubijena porodica Đokić.

Sigurnosne kamere u Tešici snimile su „pasat“ Đokića kako sa zemljanog puta dolazi iz pravca Moravca u dva časa iza ponoći, i Džonićev žuti skuter kako se vraća dva časa kasnije istim putem. Snimljen je kako sipa gorivo u kantu na dan nestanka Đokića, a istog dana je bio i u Tešici kraj mesta gde je kasnije nađen zapaljen pasat...

Jedan mladić posvedočio je da je 26.septembra oko 15 časova dovezao Džonića iz Tešice jer je navodno kod majstora ostavio motor ali je proverom je utvrđeno da je motor bio na popravci još u avgustu pa se sumnja da ga je Džonić dovezao na mesto gde će zapaliti pasat kako bi se njime vratio kući.

Metalostrugar iz Moravca je posvedočio da je Džoniću pomogao da napravi navoj za metalni deo za koji se ispostavilo da je prigušivač, a dve nedelje nakon zločina naprasno je rođaku vratio dug od 10.000 evra. I plac na kojem se nalazi Stefanova kuća, a na kojem je pronađen zakopan novac, nalazi se u vlasništvu Gorana Džonića.

Kurir.rs/Blic