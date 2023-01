KRAJ ŠKALJARSKOG KLANA? Radulović: Ubistvom Vukotića oni su obezglavljeni! Kriminal jenjava ili dobija POTPUNO NOVO RUHO (VIDEO)

Radoje Živković Žurti, pripadnik kavačkog klana koji je uhapšen u Turskoj, u mobilnom krio dokaze o brutalnoj likvidaciji Riste Mijanovića. Na fotografijama u Živkovićevom telefonu vidi se Mijanović u vili.

"Kavčani" su fotografisali svaku fazu mučenja Mijanovića, ali i njegov grob u bašti vile. Dok se u Turskoj otkrivaju nove informacije o obračunu klanova, u Beogradu je nastavljeno suđenje Dijani Hrkalović, bivšoj državnoj sekretarki MUP.

O ovim i ostalim aktuelnostima iz hronike govorio je u emisiji Puls Srbije Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs.

- Mediji u Turskoj su objavili slike iz telefona Radoja Živkovića. U pitanju su mučne fotografije, a to je očigledno metod kavačkog klana, da seju strah u kosti pre svega svom glavnom rivalu, a to su Škaljarci. Viđali smo da su se i sa žrtvama slikali dželati, a ovde vidimo samo Ristu Miljanovića, pripadnika škaljarskog klana koji je svirepo mučen - kaže Radulović i dodaje da slike Miljanovića mogu biti validan dokaz:

- To je dokaz, koji inkriminiše samog vlasnika telefona. Na veštacima u Turskoj je da procene na koji način su te fotografije nastale. Slučaj može biti veoma važan za suđenje klanu Belivuk. To veštačenje može da trasira našu istragu i naše veštake koji će se baviti supervizijom tih fotografija. Ohrabrujuće je da su ti obračuni stali. Do pre dve godine imali smo situaciju da su ljudi likvidirani na ulici i da je egzekutor ostavljao svoj potpis, a u poslednje dve godine su ljudi jednostavno nestajali sa lica zemlje. Dobro je da to prestaje.

Radulović je nabrojao moguće motive za svirepe radnje kojima je bio izložen Miljanović, kao i za slične primere:

- Motivi mogu da budu brojni. Mogu biti i lične prirode ako se neko nekom zamerio. Oni kao vojnici su dužni da postupaju po direktivi vođe klana koji može narediti surovo ubistvo, a nekad je to jednostvano nasilje i ispoljava se van svake kontrole.

Radulović je istakao da su kriminalni klanovi kako kaže obezglavljeni

- Praktično su klanovi obezglavljeni na ovaj način. Škaljarci su obezglavljeni. Likvidirani Vukotić je važio za nesporan autoritet i to može biti veoma snažan udarac. To če smanjiti kriminalne obračune, a videćemo da li će kriminal dobiti neko novo ruho.

Radulović je komentariso i suđenje Dijani Hrkalović.

- Ono što smo primetili jeste da su se po medijima više bavili njenom frizurom. Teško je poverovat da neko može da bude ubijen samo zbog jednog komentara kao što je slučaj sa advokatom Dragoslavom Ognjanovićem. Sad smo čuli taj razgovor i izgleda da nije to bilo baš kako su drugi mislili, ali da neko zbog jednog komentara bude ubijen to je zaista neverovatno i istraga mora da proneđe počinioca - kaže Radulović.

