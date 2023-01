OTKRIVENA ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA U VRANJU! Taksisti krijumčarili ljude, 9 osoba uhapšeno, za jednim se traga

U radu tužilaštva, tokom prošle godine, među krivičnim delima najkarakterističniji je "nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi", istakla je Viši javni tužilac Danijela Trajković.

- Nalazimo se na migrantskoj ruti od 2015. Ono što je najkarakterističnije sad je krijumčarenje ljudi naročito nam se javio problem kada je grupa od preko 800 ljudi iz Subotice prebačena u Prihvatni centar u Preševu dok je policija čuvala kamp oni su bili unutra čim se policija povukla, a policija ne sme po pravilu da povređuje njihova prava ljudska da budu u kampu, znači krenuli su krijumčari da ih krijumčare i prevoze za Suboticu, ili za Sombor - kaže Trajković.

Ona ističe da je otkrivena organizovana kriminalna grupa.

foto: T.S.

- U prošloj godini imali smo često pojavu gde taksisti vrše ovo krivično delo ali znate kako tu imamo problem sa sudskom praksom, jer taksisti su prevoznici i to je njihova osnovna delatnost i oni nisu dužni da legitimišu ljude koje voze. Oni im plate uslugu i ovi su dužni da ih prevezu. Tu postoji zakon koji reguliše rad taksista, oni se registruju za određeno područje i opštinu. On može da započne vožnju sa svog područja do nekog drugog, mora da skine table mora da bude uključen taksimetar, ali ne može on iz Subotice i Beograda da dođe i preuzme putnike u Preševu. Tako da pokušavamo kroz zakonske propise da ih sankcionišemo - dodaje sagovornica.

foto: T.S.

Kako ističe, prošle godine je praćena grupu taksista koji se bave krijumčarenjem.

- Međutim primenom posebih dokaznih radnji, jer drugačije ne možemo da dokažemo da je to obična vožnja nego da je to planirana. Došli smo do zaključka da postoji organizator grupe i otkrili organizovanu kriminalnu grupu koja je najčešće prevozila iz pravca Bosilegrada, Vladičinog Hana, Surdulice pa prema Preševu formalno se registrovali u Prihvatnom centru i onda su sa istim organizatorima nastavljali put prema Beogradu. Predmeti su ustupljeni Tužilaštvu za organizovani kriminal izvršena je realizacija, 9 lica su uhapšena za 10 licem se traga", objašnjava Viši javni tužilac Danijela Trajković .

Istraga je pokazala da se za vožnju po osobi duplo povećao iznos od 600, 700 do 1.000 evra.

Kurir.rs/T.S.