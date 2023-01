OTKRIVEN MOGUĆI MOTIV UBISTVA SESTARA NA BEŽANIJSKOJ KOSI: Goran dugovao desetine hiljada evra! Imao problem sa ovim porokom

Goran Đ. (38), čovek koji je presudio sebi posle ubistva dve sestre Jelisavete (76) i Gordane Đ. (78) na Bežanijskoj kosi, bio je oženjen, otac dve ćerke, a kako su njegovi poznanici ispričali, imao je i problema sa kockom i dugovima.

Oni su naveli da je Goran bio dugogodišnji kockar, te da je zbog tog poroka bio dosta i dužan.

- Bio je dužan desetine hiljada evra, on je dugogodišnji kockar i to su svi u kraju znali - ispričao jedan od poznanika.

Kako je dodao, Goran je imao veliki problem te da je bio non-stop bio u dugovima.

Njegovi prijatelji iz detinjstva za Kurir kažu da su bili ubeđeni da je bio srećan i da su šokirani zbog svega.

- Prvo su mi javili da se ubio, a malo posle toga sam saznao i zbog čega. Ne mogu da verujem, družili smo se godinama, nikada ne bih pomislio da bi tako nešto moglo da mu padne na pamet - kaže Goranov prijatelj za Kurir.

Kako nam je ispričao, društvo dugo nije videlo Gorana, od kad se odselio, ali se čuju.

- U poslednje vreme je i bio malo čudan, ali ne dovoljno da bismo pomislili da je nekoga ubio ili bi to učinio sebi. Nešto se opasno loše motalo to toj njegovoj glavi. Imao dve predivne ćerkice, uopšte mi nije jasno šta je on to napravio sebi - kaže naš sagovornik.

Podsetimo, nakon izvršenog krivičnog dela, kako se sumnja, odneo je mobilni telefon i platnu karticu sestara sa koje je kasnije podigao milion dinara.

Komšije sa Bežanijske kose rekle su ranije za Kurir da je na Božić kod sestara u posetu došao muškarac smeđe kose star oko 30 godina.

- Navodno je bila našminkana i od tada je nema nigde - rekle su nam komšije.

G.Đ. je, kako nezvanično saznajemo, radio u domu za stare u kom je umro muž jedne od sestara. Jelisaveta je posle smrti muža počela da se viđa sa njim, ofarbala se i navodno potpuno promenila.

Policija je inače od početka istrage imala saznanja da je jedna od sestara nedavno prodala vikendicu i sumnja je odmah pala na nekoga ko im je bio blizak.

Rođene sestre Jelisaveta Đ. (76) i Gordana (78), podsetimo, nađene su mrtve u subotu u stanu na Bežanijskoj kosi u Beogradu, a ubijene su najverovatnije oko Božićnih praznika.

